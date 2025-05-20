Mutfakta Hayatta Kalma Becerilerini Ölçüyoruz!
Mutfağın herkes için anlamı başka. Bazılarımıza yemek yapmak terapi gibi gelirken bazıları için hiç kapısının açılmadığı bir oda. Senin mutfakla aran nasıl peki? Mutfakta zaman geçirmeyi sevenlerden misin yoksa mutfakta sadece hayatta kalanlardan mı? Gel bakalım senin mutfakta hayatta kalma becerin nasılmış...
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1. Evdesin, acıktın ama dolap boş. Ne yaparsın?
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2. Bunlardan hangisi mutfakta olmazsa olmazın?
3. Mutfağa girmen gerektiğinde ilk düşüncen ne oluyor?
4. Yemek yaparken tariflere bakar mısın?
5. Yemeği yaptın, bitti. Mutfak ne halde peki?
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6. Az malzemeli tariflere yaklaşımı ne?
7. Yemek yaparken zaman tutuyor musun?
8. Bir yemeğin pratik olması mı lezzetli olması mı?
Sen mutfakta hayatta kalamazsın!
Sen mutfakta pratikliğini konuşturanlardansın!
Sen mutfakta sağlıklı tariflerle hayatta kalabilirsin!
Sen mutfağın içinden geçiyorsun!
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