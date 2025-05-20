Mutfakta Hayatta Kalma Becerilerini Ölçüyoruz!

Senin için mutfak tehlikeli bir alan açıkçası. Yemek yapma fikri pek sana yakın bir fikir değil. Zaten sen mutfağa girdiğinde sonu da pek iyi bitmiyor. Mutfakta pek iyi olmadığın için senin yemek söyleme becerilerin çok gelişmiş. Nereden yemek söylenir, en iyisi hangisi senden soruluyor. Bir tarifi yapmak için mutfağa girmek sana eziyet gibi geliyor. O yüzden sen sipariş vermeye devam!