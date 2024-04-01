Mutfakta Hangi Malzemenin Vazgeçilmezin Olduğunu Buluyoruz!
Mutfakta Hangi Malzemenin Vazgeçilmezin Olduğunu Buluyoruz!
Mutfaktaki tüüüm malzemeler vazgeçilmezdir. Baharatlar yemeklere lezzet katar, soslar yemeklerin kıvamını değiştirir ve kurutulmuş meyve/sebzeler yemeğin lezzetini ön plana çıkarır. Peki senin vazgeçemediğin mutfak malzemesi hangisi?
Cevap testin sonunda! 👇
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1. Öncelikle şunu soralım: Mutfakta kaç saat zaman geçiriyorsun?
2. Bir ana yemek için kaç saatini harcarsın?
3. Şu tatlardan birini seç!
4. Eve hazırlıksız yakalandığın bir akşam kapı çalıyor ve misafir geldi diyelim. Onlara nasıl bir yemek hazırlarsın?
5. Yemek yaparken sen şunlardan hangisisin?
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6. Etli yemekler ile aran nasıl?
7. Zor bir soruya geldik! Hayatının sonuna kadar sınırsız tatlı yiyeceksin ama tek bir tatlı seçme hakkın olacak. Hangisini seçersin?
8. Önceki soruda ter dökmüş olabilirsin ama son soru da zor! Sonsuza kadar şu yemeklerden hangisini yiyebilirsin?
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