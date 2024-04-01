Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Mutfakta Hangi Malzemenin Vazgeçilmezin Olduğunu Buluyoruz!

etiket Mutfakta Hangi Malzemenin Vazgeçilmezin Olduğunu Buluyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 22:01

Mutfaktaki tüüüm malzemeler vazgeçilmezdir. Baharatlar yemeklere lezzet katar, soslar yemeklerin kıvamını değiştirir ve kurutulmuş meyve/sebzeler yemeğin lezzetini ön plana çıkarır. Peki senin vazgeçemediğin mutfak malzemesi hangisi?

Cevap testin sonunda! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle şunu soralım: Mutfakta kaç saat zaman geçiriyorsun?

2. Bir ana yemek için kaç saatini harcarsın?

3. Şu tatlardan birini seç!

4. Eve hazırlıksız yakalandığın bir akşam kapı çalıyor ve misafir geldi diyelim. Onlara nasıl bir yemek hazırlarsın?

5. Yemek yaparken sen şunlardan hangisisin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Etli yemekler ile aran nasıl?

7. Zor bir soruya geldik! Hayatının sonuna kadar sınırsız tatlı yiyeceksin ama tek bir tatlı seçme hakkın olacak. Hangisini seçersin?

8. Önceki soruda ter dökmüş olabilirsin ama son soru da zor! Sonsuza kadar şu yemeklerden hangisini yiyebilirsin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen baharatlardan vazgeçemiyorsun!

Senin için baharatlar, mutfak malzemeleri arasında ilk sırada geliyor! Yemek yapmayı çok seviyorsun ve bu yemeklerin tadını ön plana çıkarmak için baharatları olabildiğince fazla kullanıyorsun. Yaptığın yemekleri yiyenler bazen yemeğin acı veya ekşi olmasından şikayetçi olsalar da aslında ayıla bayıla yiyorlar ve sana çaktırmıyorlar! 😅

Kurutulmuş meyve ve sebzelerden asla vazgeçmiyorsun!

Kurutulmuş meyve ve sebzelerden asla vazgeçmiyorsun!

Senin için mutfakta vazgeçilmez malzemeler kesinlikle kurutulmuş meyve ve sebzeler olmalı! Mutfakta ortaya şahane yemekler çıkarırken en büyük yardımcın bu malzemeler oluyor. Yaş meyve ve sebzeleri iyi kullanıyorsun ama kurutulmuş meyve ve sebzeler yemeğin her zaman tadını, kıvamını ve dokusunu değiştirir. Senin yaptığın yemekler de zaten bu yüzden çok seviliyor!

Konservelerden asla vazgeçmiyorsun!

Konservelerden asla vazgeçmiyorsun!

Senin için vazgeçilmez mutfak malzemesi kesinlikle konserveler olmalı! Yaz aylarında taze meyve ve sebzelerle yapılan bu konserveler, kış aylarında en büyük mutfak yardımcılarından biri oluyor. Salatalık, domates, mısır, bezelye ve daha pek çok gıdayı konserve yapabilmek en büyük nimetlerden biri olabilir!

Taze meyve ve sebzeler senin için vazgeçilmezlerden!

Taze meyve ve sebzeler senin için vazgeçilmezlerden!

Mutfakta pek çok şeyden vazgeçebilirsin ama eminiz ki taze meyve ve sebzelerden asla vazgeçmezsin. Sofrada mutlaka taze marul, salatalık ve roka gibi yeşillikleri bulunduruyorsun. Üstelik bunlardan çok güzel salatalar da yapıyorsun ve sofran hemen zenginleşiyor! Tabii meyveleri de unutmamak lazım, onlardan mutlaka dolabında en tazesi bulunuyor. Gözümüzden kaçmadı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?