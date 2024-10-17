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Mutfakla Haşır Neşir Olmayanlara Özel: Yemek Yapmaya Yeni Başlayanların Mutfağında Olması Gereken 10 Gereç

etiket Mutfakla Haşır Neşir Olmayanlara Özel: Yemek Yapmaya Yeni Başlayanların Mutfağında Olması Gereken 10 Gereç

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 20:31

Yemek yapmaya yeni başlıyorsanız o zaman almanız gereken bazı temel malzemeler var. Bunlar olmadan mutfakta işler çok zor. Gelin mutfakta yeni olanların alması gereken malzemelere birlikte bakalım...

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1. Şef Bıçağı

Şef bıçağı denilince korkmayın sakın! Adında şef olunca sanki sadece profesyonellerin kullanabileceği bir bıçak zannediliyor. Ama mutfakta en önemli aletlerin başında bıçak var. İyi bir bıçak ile mutfakta işler çok kolaylaşıyor. Hiç doğrama tekniği bilmiyorsanız bile iyi bir bıçakla hızlı ve güzel doğrama yapabilirsiniz. Ayrıca iyi bir bıçakla doğrama yaparken çok zorlanmayacağınız için daha rahat olacaktır.

2. Kesme Tahtası

Bıçaktan bahsettik ama kesme tahtası olmadan bıçak bir işe yaramaz tabii ki. Kesme tahtası her mutfağın olmazsa olmazı. Birçok farklı kesme tahtası modeli arasından kendinize uygun olanı alarak doğrama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ama alırken dikkat etmeniz gereken en önemli etken et ve sebzeler için ayrı ayrı tahtalar kullanmanız gerektiği.

3. Ölçü Kabı

Ölçü kapları, tarif yaparken özellikle tatlılarda çok gerekli. Mutfakta daha yeniyseniz o zaman tarifleri dikkatlice uygulamanız gerek. Bu tarifleri yaparken de ölçü kapları kullanmanız gerekiyor. Ölçü kapları ya da kaşıklarını kullanarak tarifleri yapmak işinizi çok kolaylaştıracak. Hem sıvı hem katı malzemeleri kullanabileceğiniz bu kaplarla yapacağınız yemekler gayet lezzetli olacak.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer

4. Philips Çift Hazneli Airfryer

Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfakta işleri en çok kolaylaştıran cihazlardan. Aynı anda 2 yemek yapabilen bu ürün sayesinde hiç yemek yapmadıysanız bile kolayca yemek yapabileceksiniz. Hem sağlıklı hem lezzetli yemekler yapmak isteyenler için Philips Çift Hazneli Airfryer mutfakta şart!

5. Karıştırma Kasesi

Özellikle hamur işi yaparken ihtiyaç duyulan karıştırma kaselerini ayrıca salatadan sosa her şeyde kullanabilirsiniz. Farklı farklı boyutları olan karıştırma kaseleri her mutfağa lazım ama yeni mutfağa girenlere daha çok lazım. Cam ya da çelik karıştırma kaselerini tercih ederek yemek yapma sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz.

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6. Tencere - Tava

Bir mutfakta tencere, tava olmadan olmaz elbette. Kızartmadan haşlamaya ne yaparsanız yapın tencere ve tava olmadan yapamazsınız. Hele yeni yemek yapmaya başladıysanız o zaman kaliteli tavalara ve tencerelere ihtiyacınız var. Mesela yeni yemek yapanlar için yapışmaz yüzeyli tavalar daha iyi olabilir. Çünkü yapışmadıkları için işinizi kolaylaştırırlar.

7. Blender

Blender, yemek yapmayı çok kolaylaştıran küçük mutfak aletlerinden. Çorba, sos, püre ya da smoothie hazırlarken yardımcı olan blender hiç yemek yapmayanların bile mutfakta rahat etmesini sağlıyor. Katı yiyecekleri sıvı hale getiren ve pürüzsüz kıvam elde etmenizi sağlayacak blender yemek hazırlama süreçlerini hızlandırıyor.

8. Spatula

Spatula olmayan bir mutfak olabilir mi? Yemekleri karıştırırken, tarif hazırlarken ya da tavada bir şeyler yaparken spatula kullanmak şart. Silikon spatulalar tavaları ya da tencereleri çizmeyeceği için ideal mutfak malzemelerinden. Bunun yanında tahta spatulalar da var.

9. Sebze Soyacağı

Sebzeleri bıçakla soyabilirim, buna ne gerek var diye düşünmeyin. Kaliteli bir soyacak sayesinde sebze ve meyveleri hem hızlı hem de daha verimli soyabileceksiniz. Bıçakla soyarken fazla fazla alacağınız sebze kabukları yerine soyacak kullanarak sebze ve meyveleri incecik soyabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünleri eşit şekilde soymak için bu soyacak şart!

10. Zamanlayıcı

Mutfakta zamanı takip etmek zor olabilir. Hele aynı anda birden fazla tarif yapıyorsanız bu iş çok daha zorlaşabilir. O zaman mutfakta bir zamanlayıcıya ihtiyacınız var. Yeni başlayanların bu süreci yönetmesi zor olacağı için zamanlayıcı kullanarak kendinizi daha iyi yönetebilirsiniz. Dijital ya da mekanik zamanlayıcılar arasından kendi zevkinize göre olanı tercih edebilirsiniz.

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