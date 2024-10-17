Mutfakla Haşır Neşir Olmayanlara Özel: Yemek Yapmaya Yeni Başlayanların Mutfağında Olması Gereken 10 Gereç

Şef bıçağı denilince korkmayın sakın! Adında şef olunca sanki sadece profesyonellerin kullanabileceği bir bıçak zannediliyor. Ama mutfakta en önemli aletlerin başında bıçak var. İyi bir bıçak ile mutfakta işler çok kolaylaşıyor. Hiç doğrama tekniği bilmiyorsanız bile iyi bir bıçakla hızlı ve güzel doğrama yapabilirsiniz. Ayrıca iyi bir bıçakla doğrama yaparken çok zorlanmayacağınız için daha rahat olacaktır.