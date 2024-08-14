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Mutfak Temizliğinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Reçetesi

etiket Mutfak Temizliğinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Reçetesi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 13:31

Temizlik yaparken kimyasallar yerine doğal ürünleri tercih edenlerdenseniz sizi buraya alalım! Sizin için birkaç önerimiz olacak...

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1. Sirke ve su

Gerçek temizlik hissini sonuna kadar yaşayacağınız bir önerimizle başlayalım. Sirke ve su ikilisi bir araya geldiğince müthiş bir hijyen sağlanıyor. 1 bardak beyaz sirke ile 1 bardak suyu eşit miktarda koyarak karıştırın. Ardından bu karışımı bir sprey şişesine koyarak tezgah, lavabo veya ocak yüzeyi temizliği için kullanın.

2. Karbonat ve limon

İnatçı lekeler ile başınız beladaysa bu önerimiz işe yarayacaktır! 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 adet limon ile mucizeler yaratacaksınız. Karbonatı lekeli yüzeye serpin, ardından üzerine limon suyu sıkın ve leke çıkana kadar bir güzel ovun.

3. Hindistan cevizi yağı ve kabartma tozu

Hindistan cevizi yağını sadece saçları yumuşatmak için kullanmıyoruz elbette. Bu yağ, yapışkan yüzeyleri temizlemek için güzel bir tercih. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi ve 1 yemek kaşığı kabartma tozunu kullanarak temizliği tamamlayabilirsiniz.

4. Elma sirkesi

4. Elma sirkesi

Sirkenin temizlikteki yeri çok ayrı. Çünkü sirke ile çıkmayacak bir inatçı leke neredeyse yok! 1 bardak su ve 1/4 bardak elma sirkesi ile mikrodalganızın içini temizleyebilirsiniz. Bunun için verdiğimiz ölçü kadar su ve elma sirkesini bir kaba koyun. Ardından mikrodalgayı 5 dakikalık programda çalıştırın. İçerideki yağ ve kirler yumuşayacaktır.

5. Zeytinyağı ve limon suyu

Eğer ahşap yüzeylerle bir sıkıntı yaşıyorsanız ilk iş olarak bu önerimizi denemenizi öneririz. 1/2 bardak zeytinyağı ve 1/4 bardak limon suyu kullanarak ahşap yüzeyleri parlatabilir ve hatta eskimesinin de önüne geçebilirsiniz.

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6. Lavanta yağı ve su

Lavantayı kokusu için kullananlar mutlaka aramızda vardır. Bu sefer ise doğal içerikli bir temizlik ürünü olarak kullanmanızı önereceğiz! 10 damla lavanta yağı ve bir bardak suyu karıştırarak elde edeceğiniz karışımı temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca kokusu da çok hoş olacaktır!

7. Muz kabuğu

Muz kabuğunun bu listede ne işi olduğunu merak edebilirsiniz. Söyleyelim; gümüş partlatma! Eğer gümüş eşyalarınız varsa ve karardılarsa çözüm muz kabuğu ile ovalamaktan geçiyor. Muz kabuğunun iç yüzeyiyle gümüşü ovun, su ile durulayın.

8. Tuz ve karbonat

Yağlı tencereler hepimizin korkulu rüyası. Ancak tuz ve karbonat ile bu sorun da en doğal yolla çözülüyor. Tencereyi 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatla ovduktan sonra durulayın ve yağ lekelerinin gittiğini göreceksiniz!

9. Sirkeli su

Ev temizliğinde en zorlu kısımlardan biri cam ve ayna temizliği. Çünkü cam ve aynayı lekesiz bir şekilde temizlemek oldukça zor oluyor. 1/4 bardak beyaz sirke ve 1 bardak suyu karıştırarak parlak ve lekesiz cam yüzeylere kavuşabilirsiniz.

10. Çay ağacı yağı ve su

Lavanta yağının etkisinden bahsetmiştik, şimdi sıra çay ağacı yağına geldi! 10 damla çay ağacı yağı ile 1 bardak suyu karıştırarak bu karışımı küf oluşumunu engellemede kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey karışımı sprey şişeye doldurup yüzeylere püskürterek silmek.

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11. Portakal kabuğu ve sirke

imgur.com

Son önerimizde ise portakal kabuğu var! Bu karışımı hazırlamak için portakal kabuklarını sirke içinde birkaç gün bekleterek işe başlayın. Ardından suyunu süzerek sprey şişeye doldurun. Sonrasında mutfak için mükemmel bir temizleyiciniz olmuş olacak!

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