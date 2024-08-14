Mutfak Temizliğinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Reçetesi

Sirkenin temizlikteki yeri çok ayrı. Çünkü sirke ile çıkmayacak bir inatçı leke neredeyse yok! 1 bardak su ve 1/4 bardak elma sirkesi ile mikrodalganızın içini temizleyebilirsiniz. Bunun için verdiğimiz ölçü kadar su ve elma sirkesini bir kaba koyun. Ardından mikrodalgayı 5 dakikalık programda çalıştırın. İçerideki yağ ve kirler yumuşayacaktır.