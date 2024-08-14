Mutfak Temizliğinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Reçetesi
Mutfak Temizliğinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Reçetesi
Temizlik yaparken kimyasallar yerine doğal ürünleri tercih edenlerdenseniz sizi buraya alalım! Sizin için birkaç önerimiz olacak...
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1. Sirke ve su
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2. Karbonat ve limon
3. Hindistan cevizi yağı ve kabartma tozu
4. Elma sirkesi
5. Zeytinyağı ve limon suyu
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6. Lavanta yağı ve su
7. Muz kabuğu
8. Tuz ve karbonat
9. Sirkeli su
10. Çay ağacı yağı ve su
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