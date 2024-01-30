Mutfak Hazinelerini Ortaya Çıkarıyoruz: Gastronomi Dünyasının En İyi 10 Yemeği
Mutfak Hazinelerini Ortaya Çıkarıyoruz: Gastronomi Dünyasının En İyi 10 Yemeği
Dünyada çeşit çeşit mutfak var. Bu mutfaklar içinde herkesin çok sevdiği yemekler var. Bütün mutfakların yemekleri arasından 2023 yılının en iyi yemekleri seçildi. Her mutfağın beğenilen yemekleri bu listede kendine yer buldu. Gelin dünyanın en beğenilen yemekleri neler bakalım...
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1. Picanha
2. Roti Canai
3. Phat Kaphrao
4. Pizza Napoletana
5. Guotie
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6. Khao Soi
7. Sarımsaklı Naan
8. Tangbao
9. Shashlik
10. Phanaeng Curry
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