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Mutfak Hazinelerini Ortaya Çıkarıyoruz: Gastronomi Dünyasının En İyi 10 Yemeği

etiket Mutfak Hazinelerini Ortaya Çıkarıyoruz: Gastronomi Dünyasının En İyi 10 Yemeği

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 21:01

Dünyada çeşit çeşit mutfak var. Bu mutfaklar içinde herkesin çok sevdiği yemekler var. Bütün mutfakların yemekleri arasından 2023 yılının en iyi yemekleri seçildi. Her mutfağın beğenilen yemekleri bu listede kendine yer buldu. Gelin dünyanın en beğenilen yemekleri neler bakalım...

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1. Picanha

1. Picanha

Brezilya'nın meşhur yemeklerinden biri olan Picanha bir et yemeği. Eti seven herkesin bayılarak yiyeceği yemek, sığır etinden yapılıyor. Yağlı dokusuyla oldukça lezzetli bir etle yapılan Picanha yapılırken tuz ve baharatlarla tatlandırılıyor. Bu yemek için etin yağlı olması şart. Etin baharatlarla marine edildiği yemek ızgarada pişiriliyor. 🥩

2. Roti Canai

2. Roti Canai

Dünyanın en iyi yemekleri arasında Roti Canai 2. sırada. Aslında bu bir yemek değil, bir ekmek çeşidi. Sac ekmeğine benzeyen Roti Canai, yağlı bir hamurdan yapılan bir ekmek. Malezya'nın en ünlü sokak yemeklerinden biri olan ekmek bol yağlı olmasıyla biliniyor. Sacda pişirilen ve üstüne yumurta kırılan ekmek et veya balıkla yenebiliyor. 🫓

3. Phat Kaphrao

3. Phat Kaphrao

En sevilen yemeklerden biri de Tayland mutfağından. Phat Kaphrao olarak adlandırılan yemek kıyma veya deniz ürünleriyle hazırlanıyor. İçinde soğan ve sarımsak olan yemek genellikle yumurtayla servis ediliyor. Kavrulmuş kıyma üzerine yumurtanın olduğu Phat Kaphrao, Tayland'ın sevilen yemeklerinden. 🍳

4. Pizza Napoletana

4. Pizza Napoletana

Pizzayı sevmeyen kimse yoktur herhalde. Herkesin bayılarak yediği pizzanın bir çeşidi, sevilen yemekler arasında 4. sırada. Mozeralla peyniri ve domates sosun muhteşem uyumunun buluştuğu Napoli pizzası herkesçe sevilen bir pizza çeşidi. Napoli bölgesinin meşhur pizzası Napoletana gönüllere taht kuran bir lezzet! 🍕

5. Guotie

5. Guotie

Çin mutfağının bir yemeği olan Guotie, bir börek çeşidi. Kızartılan börek en iyi yemek listesinde 5. sırada yer almış. Domuz etiyle hazırlanan böreğin içinde lahana, yeşil soğan gibi sebzeler de oluyor. Uzun ve düz bir şekli olan Guotie bu sayede daha düzgün pişirilebiliyor.

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6. Khao Soi

6. Khao Soi

Listede yine bir Tayland yemeği var. 6. sıradaki bu yemeğin adı Khao Soi. Birçok malzemeyle yapılan bu yemek Hindistan cevizi çorbası olarak biliniyor. Baharatlı Khao Soi'nin içinde erişte ve çeşitli etler bulunuyor. Yemek benzeri bir çorba olan bu çeşit oldukça lezzetli! 🍜

7. Sarımsaklı Naan

7. Sarımsaklı Naan

Naan, Hindistan'a özgü bir ekmek türü. Tereyağlı olan bu ekmek aynı zamanda sarımsaklı olarak yapılıyor. Naan, en beğenilen yemekler listesine 7. sıradan giriş yapmış. Basit bir yapımı olan Naan tandırda pişiriliyor. Hindistan'ın geleneksel lezzetlerinden olan ekmek birçok yemeğin yanında servis ediliyor.

8. Tangbao

8. Tangbao

En sevilen yemek listesinde bir Çin yemeği daha yer alıyor. Mantıya benzeyen Tangbao, buharda pişiyor. İçinde et, soğan, sarımsak ve susam bulunan mantı türünün eti domuz eti, tavuk eti veya karides olabiliyor. Hamur işi sevenlere uygun Tangbao'nun neden en sevilen yemeklerden biri olduğu belli! 🥟

9. Shashlik

9. Shashlik

Rus yemeklerinden olan Shashlik, listenin 9. sırasında yer alıyor. Kuzu veya dana etinden yapılan bu yemek mangalda pişirilen yemeklerden. Sebzelerle birlikte sunulan Shashlik, şişe takılarak pişiriliyor. Öncesinde sirkeyle marine edilen Shashlik yumuşacık bir lezzet. 🍖

10. Phanaeng Curry

10. Phanaeng Curry

Listede son sırada yer alan Phanaeng Curry yine Tayland mutfağından bir yemek. Tatlı-tuzlu bir aromaya sahip yemek tavuklu bir lezzet. Köri sosuyla lezzetlenen Phanaeng Curry, soslu yemekleri sevenlerin favorisi olabilecek bir lezzet. 🍛

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