Mutfak Hazinelerini Ortaya Çıkarıyoruz: Gastronomi Dünyasının En İyi 10 Yemeği

Dünyanın en iyi yemekleri arasında Roti Canai 2. sırada. Aslında bu bir yemek değil, bir ekmek çeşidi. Sac ekmeğine benzeyen Roti Canai, yağlı bir hamurdan yapılan bir ekmek. Malezya'nın en ünlü sokak yemeklerinden biri olan ekmek bol yağlı olmasıyla biliniyor. Sacda pişirilen ve üstüne yumurta kırılan ekmek et veya balıkla yenebiliyor. 🫓