Mutfak Alışkanlıklarına Göre Sana Yapman Gereken Tarifi Söylüyoruz!
Mutfağa girince tarifsiz yapamaz mısın yoksa doğaçlama mı çalışırsın? Bu testte senin mutfak karakterini çözüyoruz ve sana özel bir tarif öneriyoruz. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile çok daha kolay! Haydi başlayalım. 👇
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1. Bir yemek tarifine bakarken hangisi senin işini kolaylaştırır?
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2. Mutfağa girdiğinde ilk işin nedir?
3. "Benim için çocuk oyuncağı!" dediğin bir tarif seç bakalım. 👇
4. Peki, mutfakla ilgili seni en çok korkutan şey ne?
5. Akşama misafirlerin gelecek ve hızlıca bir tatlı yapmak istiyorsun, hangisini seçersin?
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6. Söyle bakalım, mutfakta seni en çok sinirlendiren şey ne?
7. En büyük mutfak başarın neydi?
8. Tarif seçerken seni en çok ne cezbediyor?
Elmalı Milföy Tatlısı
Tavuklu Wrap Rulo
Kumpir
Sebzeli Falafel Bowl
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