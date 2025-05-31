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Mutfak Alışkanlıklarına Göre Sana Yapman Gereken Tarifi Söylüyoruz!

etiket Mutfak Alışkanlıklarına Göre Sana Yapman Gereken Tarifi Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 19:01

Mutfağa girince tarifsiz yapamaz mısın yoksa doğaçlama mı çalışırsın? Bu testte senin mutfak karakterini çözüyoruz ve sana özel bir tarif öneriyoruz. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile çok daha kolay! Haydi başlayalım. 👇

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1. Bir yemek tarifine bakarken hangisi senin işini kolaylaştırır?

2. Mutfağa girdiğinde ilk işin nedir?

3. "Benim için çocuk oyuncağı!" dediğin bir tarif seç bakalım. 👇

4. Peki, mutfakla ilgili seni en çok korkutan şey ne?

5. Akşama misafirlerin gelecek ve hızlıca bir tatlı yapmak istiyorsun, hangisini seçersin?

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6. Söyle bakalım, mutfakta seni en çok sinirlendiren şey ne?

7. En büyük mutfak başarın neydi?

8. Tarif seçerken seni en çok ne cezbediyor?

Elmalı Milföy Tatlısı

Elmalı Milföy Tatlısı

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 4 yaprak milföy

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Elmaları rendeleyip tarçın ve şekerle karıştırın.

2. Milföyleri kare şeklinde kesin, harcı ortasına koyun ve kapatın.

3. Üzerine yumurta sarısı sürüp Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190 derecede 12 dakika pişirin.

4. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri döküp servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

Tavuklu Wrap Rulo

Tavuklu Wrap Rulo

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet lavaş

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Marul, domates

  • Tercihe bağlı sos

Yapılışı:

1. Tavukları küp küp dilimleyip yoğurt, baharatlarla marine edin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 18 dakika pişirin.

3. Sebzeleri ince ince doğrayın ve lavaşa dizin.

4. Üzerine pişen tavuğu ekleyip, istediğiniz sosları kullanıp rulo şeklinde sarın.

Kumpir

Kumpir

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı konserve mısır

  • 1 su bardağı garnitür

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

  • Yarım çay bardağı kornişon turşu (halka halka doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kumpir için öncelikle patateslerin kabuğunu soyun ve haşlamaya bırakın.

2. Haşlanan patateslerin suyunu süzerek uygun bir karıştırma kabına alın. Üzerine tereyağı ve tuz ekleyerek patatesleri ezin.

3. Ardından kaşar peynirini ilave edin ve karıştırın.

4. Hazırladığınız patates püresini Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve tabanına yayın. 

5. Üzerine garnitür, doğranmış kornişon turşu, zeytin dilimleri, konserve mısır ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek 180 derecede 12 dakika pişirin.

6. Sürenin sonunda kumpir servise hazır. Afiyet olsun!

Sebzeli Falafel Bowl

Sebzeli Falafel Bowl

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1/2 soğan

  • Maydanoz, tuz

  • Havuç, salatalık gibi isteğe bağlı sebzeler

  • Yoğurt 

Yapılışı:

1. Sebzeler hariç tüm malzemeleri blender’dan geçirip yuvarlayın.

2. Falafel toplarını Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 15 dakika pişirin.

3. Sebzeleri iri iri doğrayıp bir kasenin tabanına yayın, üzerine yoğurt dökerek karıştırın. 

4. Pişen falafelleri de kaseye koyarak servis edin, afiyet olsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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