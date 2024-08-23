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Mutfağa Zorla Girenler Buraya: Yemek Yapmayı Daha Eğlenceli Hale Getirecek 10 Durum

etiket Mutfağa Zorla Girenler Buraya: Yemek Yapmayı Daha Eğlenceli Hale Getirecek 10 Durum

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 19:01

Mutfağa zar zor adımını atıp devamlı dışardan yemek söyleyenlerden misiniz? Öyle olsanız bile her iddiasına varız ki aşağıda saydığımız durumlarda yemek yapmak çok hoşunuza gidiyordur!

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1. Dostlarımız geliyorsa o sofra öyle keyifle hazırlanır ki!

Bir evi ev yapan şey yakın arkadaşlarımızla geçirdiğimiz keyifli dakikalardır! E misafirlerimiz özel olunca doğal olarak yemeğe de özen gösteririz ve yemek yapmak bir anda aşırı eğlenceli hale gelir. Bir de onlar bize yemekte yardım ederse… Gerçek curcuna o zaman başlar!

2. Sevgilimiz için de her yemeğe aşkımızı katarız…

Sevgiliniz için yemek yapıyorsanız o yemeğin keyifsiz bir şekilde yapılma ihtimali yoktur! Çünkü sevgilimize her zaman en güzellerini vermek isteriz. Ne de olsa onlar en güzellerini hak etmiyorlar mı?

3. Eğer kutlanacak bir şey varsa güzel bir yemek şart!

Çok zorlandığınız sınavı mı geçtiniz? İşte terfi mi aldınız? Veya sonunda toksik eski sevgilinizi unutabildiniz mi? Büyük küçük demeden kutlama için her sebep aslında yemek yapmayı keyifli hale getiriyor!

4. Sosyal medyada görüp canımızın aşırı çektiği o tarifler yok mu?..

Bir gece vakti videoları aşağı kaydırırken bir tarifle karşılaşırsın ve ona aşık olursun… Bunu hepimiz mutlaka bir kere de olsa yaşamışızdır herhalde. O tarifi yaparken öyle mutlu hissederiz ki! Çünkü sonunda hayallerimizi süsleyen tadı deneme fırsatımız olacaktır.

5. Tüm aile her zaman bir araya gelemeyebiliyor, o yüzden bayramlar çok özel…

Bayramların en sevdiğimiz yanı, dört bir yana dağılan ailemizi bir araya toplamasıdır herhalde. Aile bir araya gelince en güzel sofralar hazırlanır, bize çocukluğumuzu hatırlatan tarifler yapılır. Ev mis gibi yemek kokusuyla dolar!

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6. Müthiş keyifli bir playlist çalıyorsa her şey eğlenceli hale gelir!

Yemek yapmak birçoğumuz için terapi gibi. Ama bu listeyi okuduğuna göre anlıyoruz ki sizin için pek de öyle değil. Bu yüzden sana güzel bir önerimiz var. Eğer yemek yaparken sevdiğin şarkılar çalıyorsa yaptığın yemekten keyif almamana imkan yok demektir!

7. Yapmak istediğimizin tarifin tüm malzemeleri evdeyse keyfimize diyecek olmaz…

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Bazen bir şeyler yapmak için mutfağa gireriz ama bir bakarız ki evde tarif için lazım olan hiçbir şey yok. İşte o an hiçbir şey yapmaya hevesimiz kalmaz. Ancak bunun tam tersi olduğunda, yani evde aradığımız her şeyi bulduğumuzda mutfakta olmak çok daha güzel hale gelir!

8. Her türlü derdi yemek yaparak unutmak gerçekten de mümkün!

İş yerinde canınız bir şeye mi sıkıldı? Sevgilinizle mi kavga ettiniz? En yakın arkadaşınızla aranız mı bozuldu? Bunların hepsinin terapisi yemek yapmakta! Hele bir de bol çikolatalı bir şeyler yapıyorsanız… Düşüncesi bile iyileştirdi!

9. Yeni tarifler ile bambaşka ülkelerin mutfağını deneyimlemek… İşte bu favorimiz!

Eğer farklı tatlara açık biriyseniz yemek yapmanın en keyifli yanının bu olduğunu düşünmeniz olasıdır. Ki bu konuda haksız da sayılmazsınız, biz de size katılıyoruz! Yemek yapmak yalnızca yiyeceklerden oluşan bir şey değil, aynı zamanda içinde kültürü de barındırıyor.

10. En güzeli de pratik bir şekilde yemek yaparken kendimizi şef gibi hissetmek!

10. En güzeli de pratik bir şekilde yemek yaparken kendimizi şef gibi hissetmek!

En pratik yemeği yapıyor bile olsak kendimizi şef gibi hissediyoruz ve bu bize gerçekten keyif veriyor!

Aynı anda iki yemek yapabilmeyi sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bu şeflik duygusu maksimuma çıkıyor!

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