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Mutfağa Sıfırdan Başlayanların Adım Adım Öğrenmesi Gereken 11 Temel Teknik

etiket Mutfağa Sıfırdan Başlayanların Adım Adım Öğrenmesi Gereken 11 Temel Teknik

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 20:31

İyi yemek yapmak için temel teknikleri bilmek ve uygulamak gerek. Tarifleri birebir takip etmek iyi bir başlangıç ama teknik bilmeden tarif uygulamak da zor. Mutfakta teknik çok tabii. Şimdi sayacağımız temel tekniklerle mutfakta aslında hem daha kolay hem de daha lezzetli yemekler yapmak mümkün. Neler bu tekinler bakalım mı?

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1. Doğrama

Birçok doğrama tekniği var. En bilineni julienne. İnce şeritler halinde bir doğrama şekli olan julienne dışında da küp şeklinde olan brunoise, dikdörtgen şeklindeki batonet gibi birçok kesim tekniği var. Bu teknikleri bilip uygulandığında yemekleri daha iyi ve lezzetli pişirmek mümkün oluyor.

2. Deglaze Etme

Deglaze pek duyulmayan bir teknik ama aslında temel tekniklerden. Deglaze, tavada et ya da sebze pişirdikten sonra kalan kısımların üzerine sıvı eklenmesi. Bunun amacı etten ve sebzeden kalan lezzetli kısmı kullanmak. Sıvı olarak genellikle sirke, şarap, su ya da et suyu eklenebiliyor.

3. Soteleme

Soteleme bir pişirme tekniği. Yüksek ısıda az yağla yapılan bu teknikle her şeyi yapmak mümkün. Soteleme ile hızlıca bir şeyler pişirilebiliyor. Soteleme tekniği ile pişirilen sebzeler ya da etlerin dışı kızarıyor ama içi sulu kalıyor.

4. Haşlama

Haşlama en bilinen pişirme tekniklerinden. Yiyeceklerin kaynar suda pişirildiği bu yöntemle genelde patates, yumurta ya da makarna yapılabiliyor. Sebzeler için haşlama süresinin kısa olması gerekiyor. Hatta haşladıktan sonra şoklama için buzlu suya alınmalı. Bu sayede sebzelerin rengi ve besin değeri korunuyor.

5. Kızartma

Kızartma da çok bilinen pişirme tekniklerinden biri. Yüksek ısı kullanılan bu pişirme yönteminde bol yağ kullanılıyor. Bol yağ ve yüksek ısı olduğu için dışı çıtır, içi yumuşak kalan ürünler elde ediliyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken yağı yakmamak.

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6. Fırında Pişirme

Fırınlama, sıcak havayla yiyecekleri pişirme yöntemi. Fırında yiyecekler içten dışa doğru pişiriliyor. Fırında kek, börek, hamur işleri, sebze ya da etler pişirilebiliyor. Fırında pişirme yapılacaksa fırının önceden ısıtılması gerekiyor. Ayrıca pişirme sırasında kapak mecbur kalmadıkça açılmamalı.

7. Buharda Pişirme

Buharda pişirme, sağlıklı yöntemlerden biri. Kaynamadan farkı yiyeceklerin suya değmemesi. Yani kaynama gibi yiyecekleri suya atmıyoruz, onun yerine buharın dumanıyla üstünde pişiriyoruz. Sebzeler için sık kullanılan bu yöntemle balık da pişirmek mümkün. Aynı kaynama yöntemi gibi tencerede su kaynatılıyor, üzerine ise buharda pişirme aparatı yerleştiriliyor.

8. Çırpma

Çırpma aslında mutfakta en çok kullanılan tekniklerden. Çırpmanın amacı karışımlara hava katmak ve kıvam artırmak. Elle ya da mikserle çırpma işlemi yapılabiliyor. Her ürün çırpıldığında farklı kıvamda oluyor. Mesela yumurta beyazını çırparsan köpükleşiyor, krema ise sertleşiyor.

9. Marinasyon

Yemeklerin lezzetlenmesini sağlayan önemli adımlardan biri marinasyon işlemi. Marinasyon özellikle etler için sıklıkla kullanılan bir yöntem. Etler ve bazı sebzeler marine edildiğinde yumuşuyor. Hem yumuşak hem de lezzetli etler için marinasyon mutlaka öğrenilmesi gerekilenlerden.

10. Mühürleme

Mühürleme çok duyulan ama nasıl yapılacağı bilinmeyen tekniklerden. Mühürlemede amaç suyu etin içini hapsetmek. Bunun için etin dış yüzeyini yüksek ısıda hızlıca pişiriyoruz. 1-2 dakika bir yüzey pişiyor, sonra çevirip diğer yüzeyi pişiriyoruz. Yüksek ısıda pişen dış yüzeyler daha sonra düşük ısıda pişirilmeye devam ediyor.

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11. Poşe

Poşe, suda pişirme tekniklerinden. Önce su kaynama noktasının hemen altına kadar ısıtılıyor. Üzerine yiyecek konuyor. Bu teknik genelde yumurta için çok kullanılıyor. Ama onun dışında tavuk ya da balık için de uygun bir pişirme yöntemi.

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buffythevampireslayer
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