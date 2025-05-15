Mutfağa Sıfırdan Başlayanların Adım Adım Öğrenmesi Gereken 11 Temel Teknik
İyi yemek yapmak için temel teknikleri bilmek ve uygulamak gerek. Tarifleri birebir takip etmek iyi bir başlangıç ama teknik bilmeden tarif uygulamak da zor. Mutfakta teknik çok tabii. Şimdi sayacağımız temel tekniklerle mutfakta aslında hem daha kolay hem de daha lezzetli yemekler yapmak mümkün. Neler bu tekinler bakalım mı?
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1. Doğrama
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2. Deglaze Etme
3. Soteleme
4. Haşlama
5. Kızartma
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6. Fırında Pişirme
7. Buharda Pişirme
8. Çırpma
9. Marinasyon
10. Mühürleme
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11. Poşe
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