Mutfağa Koşup Denemek İsteyeceksiniz: Instagramda Popüler Olan 10 Kahvaltılık Tarif
Mutfağa Koşup Denemek İsteyeceksiniz: Instagramda Popüler Olan 10 Kahvaltılık Tarif
Instagramda karşımıza hem lezzetli hem de yapımı pratik tarifler çıkar. Basit malzemelerle ve kısa sürede mükemmel görüntülere sahip tarifler bulunuyor. Kaydet tuşuna basıp yapmayı ertelemek yerine yerinizden hemen kalkıp yapabileceğiniz tarifler ile geldik. Gelin hep beraber pratik ve lezzetli tariflere bakalım!
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1. Avokado tostu
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2. Yumurtalı muffin
3. Elmalı tarçınlı rulo
4. Yulaf ezmesi
5. Kızarmış avokadolu yumurta
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