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Mutfağa Koşup Denemek İsteyeceksiniz: Instagramda Popüler Olan 10 Kahvaltılık Tarif

etiket Mutfağa Koşup Denemek İsteyeceksiniz: Instagramda Popüler Olan 10 Kahvaltılık Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 19:01

Instagramda karşımıza hem lezzetli hem de yapımı pratik tarifler çıkar. Basit malzemelerle ve kısa sürede mükemmel görüntülere sahip tarifler bulunuyor. Kaydet tuşuna basıp yapmayı ertelemek yerine yerinizden hemen kalkıp yapabileceğiniz tarifler ile geldik. Gelin hep beraber pratik ve lezzetli tariflere bakalım!

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1. Avokado tostu

1. Avokado tostu

Son zamanlarda önümüze en çok çıkan o meyve... Avokado! Sağlığımıza sağlık katacak bu güzel ürünü kullanıp yapabileceğimiz tarife hemen bakalım.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

  • Tam tahılı ekmek

  • Olgun avokado

  • Limon suyu

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Olgun avokadoyu çatal yardımıyla ezelim.

  • Ezdiğimiz avokadoya limon suyunu ve baharatları ekleyerek bir güzel karıştıralım.

  • Elde edilen harcı kızartılmış ekmeğin üzerine bolca olacak şekilde koyalım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'a harçlı ekmekleri yerleştirelim ve 185 derecede 10 dakika bekletelim.

  • Elde edilen çıtır taban ve lezzetli harcınızı isterseniz domates, salatalık gibi şeylerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

2. Yumurtalı muffin

2. Yumurtalı muffin

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10-12 dakika

Malzemeler: 

  • Yumurta

  • Doğranmış biber, domates, ıspanak

  • Peynir

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

  • Yumurtaları çırparak sebzeleri ekleyelim.

  • Harcu muffin kaplarına dökelim ve peyniri ekleyelim.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10-12 dakika pişirelim.

Afiyetle yiyeceğiniz yumuşak muffinler hazır!

3. Elmalı tarçınlı rulo

3. Elmalı tarçınlı rulo

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10-12 dakika

Malzemeler:

  • Milföy hamuru

  • Dilimlenmiş elma

  • Tarçın

  • Şeker

Yapılışı:

  • Milföy hamuruna dilimlenmiş elmaları, tarçını ve şekeri ekleyin. 

  • Rulo yaparak sarın. Üzerine tereyağı sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye getirin ve 10-12 dakika pişirin.

Lezzetli tadı ile sizi sizden alacak!

4. Yulaf ezmesi

4. Yulaf ezmesi

Tek başına yenmesi zor olan yulaf ezmesini renklendirebiliriz. Gelin tarife bakalım!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Malzemeler:

  • Yulaf

  • Süt

  • Bal

  • Tarçın

  • Meyve dilimleri

  • Ceviz

Yapılışı:

  • 4 çorba kaşığı yulaf ise 1 su bardağı sütü karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer'a karışımı koyalım. 180 derecede 5 dakika pişirelim.

  • Pişen yulafı kaseye alın. Bal ve tarçın koyarak karıştırın. 

  • Bu sırada biraz ılıyan yulaf ezmesinin üzerine istediğiniz meyve dilimlerini ekleyin ve cevizle süsleyin.

5. Kızarmış avokadolu yumurta

5. Kızarmış avokadolu yumurta

Philips Çift Hazneli Airfryer ile birden fazla tarifi aynı anda yapabilirsiniz. Yaptığınız lezzetli yemeklerin kokularının birbirine karışmadığını görebilirsiniz! Pişirme performansı ile size sağlıklı yemekler sunan airfryer ile bu tarifi kolayca yapabilirsiniz!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

  • Olgunlaşmış avokado

  • Yumurta

  • Tuz, karabiber

  • Taze otlar

Yapılışı:

  • Avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın.

  • Ortadaki oyunlara yumurtaları kırın.

  • Philips Çift Hazneli Airtfryer'ı 185 dereceye ayarlayıp hazneye avokadoları yerleştirin ve 10 dakika pişmeye bırakın.

  • Lezzetli gözüken avokadolu yumurtalara tuz, karabiber serpin ve taze otlarla süsleyin.

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6. Muzlu yulaf barları

6. Muzlu yulaf barları

Hafif ve doyuracak bir tarif ile karşınızdayız. Şimdiden afiyet olsun!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

  • Ezilmiş muz

  • Yulaf ezmesi

  • Bal

  • Tarçın

  • Kuru meyve

  • Fındık

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırın ve karışımı bir kaba alın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve elinizdeki harcı 15 dakika pişirin.

  • Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

7. Sebzeli omlet

7. Sebzeli omlet

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

  • Yumurta

  • Süt

  • Biber

  • Mantar

  • Ispanak

  • Brokoli

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • 2 adet yumurtaya çok az süt katarak karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir tarafına sebzeleri koyun, diğer tarafa yağlı kağıt koyarak yumurtayı koyun.

  • 180 derecede 10 dakika omletiniz pişmesini bekleyin.

8. Şekilli patates kızartması

8. Şekilli patates kızartması

Philips Çift Hazneli Airfryer ile etrafa koku yayılmadan çıtır çıtır patatesler yapabilirsiniz. Koyduğunuz yağ oranının azlığı nedeni ile sağlıklı bir kahvaltılık olacaktır!

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • Patates

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • Taze otlar

Yapılışı:

  • Patatesleri güzelce soyun ve keskin kesikler atın.

  • Bir fırça yardımı ile üzerlerine yağ sürün.

  • Tuz ve karabiberi üzerinde gezdirerek Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 185 derecede 20 dakika pişirin. Servis yaparken taze otlarla süsleyin.

9. Pancake

9. Pancake

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8-10 dakika

Malzemeler:

  • Un

  • Yumurta

  • Süt

  • Kabartma tozu

  • Şeker

  • Meyve dilimleri

  • Bal

Yapılışı:

  • Un, yumurta, süt, kabartma tozu, şekeri karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'a yağı kağıdı serin ve 180 derecede 8-10 dakika pişirin.

Dev pancake'i bal ve meyvelerle süsleyebilirsiniz!

10. Fransız tostu

10. Fransız tostu

Philips Çift Hazneli Airtfryer'da kolayca yapabileceğiniz ve çıtır çıtır yiyebileceğiniz bir tarif!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

  • Ekmek dilimleri

  • Yumurta

  • Süt

  • Tarçın

  • Vanilya özü

  • Bal

Yapılışı:

  • Yumurtayı süt, tarçın ve vanilya özü ile çırpın.

  • Ekmek dilimlerini bu karışıma bandırın.

  • Philips Çift Hazneli Airtfryer'da 180 derece 10 dakika pişirin.

  • Ardından arasına istediğiniz malzemeleri koyun ve üzerinde bal gezdirin.

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