Müstakil Evde Esrarengiz Patlama! 'Köylülerim Ayaklanmadan Burayı Terk Edin'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan müstakil bir evde sık sık yaşanan patlamalar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Jandarma ekipleriyle patlamanın olduğu eve giden muhtar, 'Size yalvarıyorum, ne olur köylülerim ayaklanmadan, istenilmeyen olaylar yaşanmadan evi boşaltıp köyü terk edin.' dedi.