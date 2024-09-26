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Mükemmel İkili: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Elmalı Muffin ve Soyalı Tavuk Nasıl Yapılır?

etiket Mükemmel İkili: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Elmalı Muffin ve Soyalı Tavuk Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 19:31

Soya soslu tavuk ve muffin ikilisi... Bu tarife bayılacaksınız! 🤤

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Elmalı Muffin ve Soyalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Elmalı Muffin ve Soyalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Malzemeler

  • 750 gr tavuk göğüs eti

  • 2 Yk zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 YK elma sirkesi

  • 2 YK soya sosu

  • 2 YK bal

  • 2 YK nişasta

  • Tuz

  • Karabiber

Hazırlanışı

1. Tavukları doğrayın ve nişasta ile karıştırın. Sos malzemelerini karıştırıp tavukları sos ile kaplayın. Airfryer’ın bir haznesinde tavuk ayarında pişirin.

Elmalı Muffin

  • 1 SB şeker

  • 3 yumurta

  • 1 ÇB sıvı yağ

  • 1 SB süt

  • 1 TK tarçın

  • 1 paket kabartma tozu

  • Bir paket vanilya

  • 3 SB un

  • Bir fiske tuz

Elmalı harç;

  • 2-3 elma

  • 1 YK tarçın

  • 3-4 YK toz şeker

  • İri dövülmüş ceviz

Hazırlanışı

1. Yumurta, tuz veşekeri güzelce çırpın. Üzerine önce ıslak sonra kuru malzemeleri ekleyin. Güzelce çırpın. 

2. Elmalı harç için gerekli malzemeleri karıştırın. Muffin kalınlarına bir kepçe harç koyun. Üzerine de elmalı harçtan ilave edin. 

3. Airfryer’ın hamurişi ayarında kontrollü pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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