Mükemmel İkili: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Elmalı Muffin ve Soyalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Malzemeler
750 gr tavuk göğüs eti
2 Yk zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 YK elma sirkesi
2 YK soya sosu
2 YK bal
2 YK nişasta
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
1. Tavukları doğrayın ve nişasta ile karıştırın. Sos malzemelerini karıştırıp tavukları sos ile kaplayın. Airfryer’ın bir haznesinde tavuk ayarında pişirin.
Elmalı Muffin
1 SB şeker
3 yumurta
1 ÇB sıvı yağ
1 SB süt
1 TK tarçın
1 paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
3 SB un
Bir fiske tuz
Elmalı harç;
2-3 elma
1 YK tarçın
3-4 YK toz şeker
İri dövülmüş ceviz
Hazırlanışı
1. Yumurta, tuz veşekeri güzelce çırpın. Üzerine önce ıslak sonra kuru malzemeleri ekleyin. Güzelce çırpın.
2. Elmalı harç için gerekli malzemeleri karıştırın. Muffin kalınlarına bir kepçe harç koyun. Üzerine de elmalı harçtan ilave edin.
3. Airfryer’ın hamurişi ayarında kontrollü pişirin.
Afiyet olsun!
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