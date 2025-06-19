Muhteşemlikleriyle Döngüye Alıp Dinleyeceğiniz Şarkılar

Yapma yanarız! Fena halde müzik dinleme ihtiyacı duyduğumuz zamanlarda kankalarınızdan birinin yeniden oynat tuşuna basmasıyla başlayan o hengameyi he*pimiz yakından biliyoruz. İşte tam da o anlarda kankanızın yeniden oynat diyeceğinden emin olduğumuz şarkıları bir listeledik!