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Muhteşemlikleriyle Döngüye Alıp Dinleyeceğiniz Şarkılar

etiket Muhteşemlikleriyle Döngüye Alıp Dinleyeceğiniz Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 23:09

Yapma yanarız! Fena halde müzik dinleme ihtiyacı duyduğumuz zamanlarda kankalarınızdan birinin yeniden oynat tuşuna basmasıyla başlayan o hengameyi he*pimiz yakından biliyoruz. İşte tam da o anlarda kankanızın yeniden oynat diyeceğinden emin olduğumuz şarkıları bir listeledik!

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1. Tamino - Habibi

2. Mirkelam - Her Gece

3. Nickelback - Lullaby

4. Yalın - Zalim

5. Hande Yener - Kibir

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6. Sezen Aksu - Kaçın Kurası

7. Tarkan - Adımı Kalbine Yaz

8. Gazapizm & Melike Şahin - Olur mu?

9. Nazan Öncel - Beni Hatırla

10. Ebru Gündeş - Birgün Aşklar Biter

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11. Kayahan - Bir Aşk Hikayesi

12. Müslüm Gürses - İtirazım Var

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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