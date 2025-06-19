Muhteşemlikleriyle Döngüye Alıp Dinleyeceğiniz Şarkılar
Yapma yanarız! Fena halde müzik dinleme ihtiyacı duyduğumuz zamanlarda kankalarınızdan birinin yeniden oynat tuşuna basmasıyla başlayan o hengameyi he*pimiz yakından biliyoruz. İşte tam da o anlarda kankanızın yeniden oynat diyeceğinden emin olduğumuz şarkıları bir listeledik!
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1. Tamino - Habibi
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2. Mirkelam - Her Gece
3. Nickelback - Lullaby
4. Yalın - Zalim
5. Hande Yener - Kibir
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6. Sezen Aksu - Kaçın Kurası
7. Tarkan - Adımı Kalbine Yaz
8. Gazapizm & Melike Şahin - Olur mu?
9. Nazan Öncel - Beni Hatırla
10. Ebru Gündeş - Birgün Aşklar Biter
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11. Kayahan - Bir Aşk Hikayesi
12. Müslüm Gürses - İtirazım Var
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