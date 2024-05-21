Motorla 6 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Kaçmışlardı: Vatandaşlar Tarafından Yakalandılar
Motorla 6 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Kaçmışlardı: Vatandaşlar Tarafından Yakalandılar
İstanbul’da yaya gecidinde durmayarak motorla 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı. Motorsiklet sürücüsü, vatandaşlar tarafından Sultangazi'de yakalanarak darbedildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaza, 19 Mayıs Pazar günü, saat 12.00 sıralarında, Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ışıklarda annesiyle birlikte bekleyen 6 yaşındaki Emir Asaf Aydoğdu, kendilerine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. O anda kırmızı ışıkta durmayan motosikletli, küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydoğdu'nun vücudunda kırıklar oluştu.
Kaza anı 👇
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalandığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Yerlikaya, 7 kilometrelik güzergah boyunca 120 kamera kaydının incelendiğini belirterek şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiğini ifade etti.
6 yaşındaki Emir Asaf Aydoğdu'ya çarpan motosikletlinin, Sultangazi'de vatandaşlar tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Sokakta yakaladıkları motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki F.S.'yi darbeden vatandaşların daha sonra polise teslim ettiği öğrenildi.
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