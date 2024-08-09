Monotonluktan Kaçın: İlişkide Romantizmi Canlı Tutmanız için 10 Tüyo

Basit bir teşekkür kadar değerlisi yoktur. Bir dahaki sefere partneriniz tatlı bir şey söylediğinde ya da yararlı ya da düşünceli bir şey yapmak için elinden geleni yaptığında, ona bir teşekkürü çok görmeyin. Birbirinize emek verdikçe ve karşılıklı olarak bunun kıymetini bildikçe ilişkiniz de bağlar güçlenecek, romantizm artacaktır.