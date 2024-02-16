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MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.02.2024 - 18:22 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 18:23

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı, Süper Lig'in 26. haftasında büyük bir heyecanla bekleniyor! Galatasaray'ın ligdeki konumu ve uzun bir aradan sonra seyircisiyle buluşacak Ankaragücü'nün ev sahibi avantajı, maçı daha da heyecanlı kılıyor. Taraftarlar bu karşılaşmayı nefeslerini tutarak izleyecekler. Süper Lig'in bu önemli mücadelesi, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek ve unutulmaz anlarla dolu bir maç olacak! 

Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ankaragücü, Galatasaray ile 104. kez karşılaşacak.

Ankaragücü, Galatasaray ile 104. kez karşılaşacak.
Ankaragücü, Galatasaray ile 104. kez karşılaşacak.

Ankaragücü, son yedi Süper Lig maçının dördünü kazanarak Galatasaray karşısındaki performansını artırdı ve daha önceki 24 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı. Öte yandan, Galatasaray son üç Süper Lig maçını kazanmış olsa da üst üste dört galibiyet aldığı son süreci Ekim 2011 ile Ocak 2019 arasında yaşamıştı.

En son oynanan maçta Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

En son oynanan maçta Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Ankaragücü ile oynadığı son maçı 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Galatasaray, rakibine üstünlük sağlayarak önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca yoğun bir mücadele sergileyen takımlar arasında geçen müsabakada, Galatasaray'ın hücum hattı etkili bir performans ortaya koydu ve istediği sonucu aldı. Taraftarları önünde elde edilen bu galibiyet, Galatasaray için ligdeki yerini koruma ve üst sıralara tırmanma adına önemli bir adım atmış oldu.

Ankaragücü - Galatasaray sakatlıklar

Ankaragücü - Galatasaray sakatlıklar

Ankaragücü'nde Alper Uludağ, Galatasaray'da ise Ziyech, Kaan Ayhan ve Serge Aurier sakat oldukları için sahada yer alamayacak.

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maçında hakem Ali Şansalan görev alacak. Maçın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. 13 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele, saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ankaragücü - Galatasaray Süper Lig tek maç satın al

Ankaragücü - Galatasaray Süper Lig tek maç satın al

Ankaragücü - Galatasaray maçını izlemek istiyorsanız tek maç olarak satın alabilirsiniz. Maçı satın almak için linkler:

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