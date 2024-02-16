MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray, Ankaragücü ile oynadığı son maçı 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Galatasaray, rakibine üstünlük sağlayarak önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca yoğun bir mücadele sergileyen takımlar arasında geçen müsabakada, Galatasaray'ın hücum hattı etkili bir performans ortaya koydu ve istediği sonucu aldı. Taraftarları önünde elde edilen bu galibiyet, Galatasaray için ligdeki yerini koruma ve üst sıralara tırmanma adına önemli bir adım atmış oldu.