Misafirlerinizin Hem Gözü Hem Midesi Bayram Edecek: İki Çeşit Gün Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmalı Kurabiye

Malzemeler

Elmalı kurabiye hamuru için;

200 gr tereyağı

2 YK nişasta

1 ÇB toz şeker

2 YK yoğurt

1 YK elma sirkesi

1/2 ÇB sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5-4 su bardağı un

İç harcı için;

2 adet elma

1 YK toz şeker

1 TK tarçın

1/2 SB ceviz

Servis için;

Pudra şekeri

Hazırlanışı

1. İç harcı rende elmayı, şekeri ve cevizi kavurun. Ocaktan alırken tarçın ekleyin. Hamuru için bir karıştırma kabına önce ıslak malzemeleri ekleyin ve çırpın.

2. Un hariç kuru malzemeleri ekleyin. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Hamurdan bir parça alın ve açın. Tabak ya da kap ile yuvarlak şekil verin.

3. Pizza dilimi gibi kesin. Ortasına harç koyup rulo yapın. Hamurişi modun da pişirin. Servis ederken pudra şeker dökün.

Cevizli Kadayıf

Malzemeler

300g kadayıf

1/2 SB kırık ceviz

150g tereyağı

Şerbeti için;

1,5 SB şeker

2 SB su

2-3 damla limon suyu

Hazırlanışı

1. Şerbeti için şeker ve suyu sos tenceresine alın. Şeker eriyen kadar karıştırın ve 6-7 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip bir iki dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

2. Oda sıcaklığındaki tereyağı ile kadayıfı birleştirin. Elinizle kopararak yağı kadayıfa yedirin. Fincanın yarısına kadarı koyun. Ortaya ceviz koyun tekrar kadayıf koyup ters çıkartın.

3. Airfryer haznesine dizin. Hamurişi ayarında pişirin. Süre sonunda ılık şerbetten dökün.

Afiyet olsun!