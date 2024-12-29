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Misafirlerinize Unutamayacağı Bir Akşam Yemeği Hazırlamanın 12 Altın Kuralı

etiket Misafirlerinize Unutamayacağı Bir Akşam Yemeği Hazırlamanın 12 Altın Kuralı

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 21:01

Misafir ağırlamak ciddi bir konudur! Keyifli vakit geçirmeleri için elinden geleni yaparsın. Yapılan yemekler, yemeklerin sunumu, ortamın uygun hale getirilmesi... Misafir evinizden çıktıktan sonra bile yüzündeki tebessümü bir süre kaybetmemeli. Sizinleyken stresinden arınmış ve tüm yorgunluğunu gidermiş olmalı. Bunun için birçok şeyi düşünmeniz gerekiyor. Gelin hep beraber misafirlere unutulmaz bir akşam yemeği sunabilmeniz için dikkat etmeniz gereken noktalara bakalım!

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1. Eksiksiz bir planlama yapmalısınız.

Hangi yemekleri yapacağınızdan masanın dekorasyonuna kadar birçok şeyi kafanızda tasarlamalısınız. Alınacak ya da yapılacak içecekler, arkada açılacak müzikler gibi detayları önceden düşünürseniz misafirleri ağırlarken çok rahat olursunuz. Ayrıca hazırlık aşamasında kafanız karışmaz ve her şey kusursuz bir şekilde ilerler.

2. Misafirlerinizin zevklerini ve hassasiyetlerini gözden geçirmelisiniz.

Gelecek olan misafirlerin neleri sevdiğini ya da hangi yemeklerden uzak durduklarını öğrenmelisiniz. Bütün misafirlerin mutlu ve huzurlu bir akşam geçirmesini istiyorsanız hepsine uygun bir yemek hazırlamasınız. Alerji gibi durumların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Herkese hitap eden bir menü akşamı daha güzel kılar!

3. Karışık olmayan ama etkileyici bir menü hazırlamalısınız.

Aşırı karmaşık tarifler ile kendinizi yormanıza gerek yok. Bu güzel akşam sadece misafirleriniz için değil, aynı zamanda sizin için! Bunu unutmadan hareket edin. Kendinizi çok yormadan ve strese sokmadan ilerlemeye çalışın. Yemek yaparken kan ter içinde kalmanıza gerek yok. Basit ve etkileyici tarifler bularak onları hazırlayabilirsiniz.

4. Sıcak bir karşılamayı tercih etmelisiniz.

Kapıda sıcacık bir gülümseme ile karşılarsanız sonrası da aynı sürer. Herkes sıcacık ve samimi bir şekilde sohbete başlar. Arada herhangi bir gerilme olmadan sakince içeri davet etmiş olursunuz. Huzurlu bir akşamın başlaması için gerekli olan bir husus: Sıcacık gülümseme ile karşılama!

5. Masanın düzenlenişine özen göstermelisiniz.

Şık ve temiz duran bir masa örtüsü, dikkatlice yerleştirilmiş tabaklar, uyumlu peçeteler masanın estetik görünmesini sağlar. Loş bir aydınlatma ve rahatlatıcı bir ambiyans için mum kullanabilirsiniz. Ortamın güzelliği sayesinde insanlar kendilerinden geçer, içleri huzurla dolar.

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6. Pişirilen yemeklerin kokusunun yoğunluğunu azaltmaya çalışmalısınız.

Mutfaktan gelen kokuların misafiri rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu yüzden yemekler hazırlandıktan sonra evi biraz havalandırabilirsiniz. Yemeklerin mis kokusu misafirleri etkiler ve iştahlarını açar. Fakat fazla olmaması gerekir. Ortamın temiz, ferah kokması misafirlere hoş bir deneyim yaratır.

7. Yemeklerin zamanlamasını iyi bir şekilde ayarlamalısınız.

Misafirleriniz masaya oturduğu zaman yemeklerin sıcak ve taze olması önemlidir. Servis zamanına denk gelecek şekilde ayarlarsanız daha lezzetli bir sunum yapmış olursunuz. Eminim misafirleriniz yemeklerini yerken kendilerinden geçeceklerdir.

8. İçecekleri yemeklere uygun bir şekilde seçmelisiniz.

Servis edeceğiniz yemeklerin yanına yakışacak bir içecek seçmelisiniz. El yapımı içecekler hazırlayarak misafirlerinize daha sağlıklı bir ortam sunabilirsiniz. İçeceklerinden aldıkları her yudum onlara keyif verir ve yemeği daha lezzetli hale getirir.

9. Rahatça sohbet edebilecekleri bir ortam oluşturmalısınız.

Sadece yemeklere yoğunlaşmak yerine sohbete de dikkat etmelisiniz. Yemek aralarında misafirlerinizle rahatça sohbet edebilmelisiniz. Akşam yemeği sadece güzel yemek yemekle değil, güzel anılar yaratmakla ilgilidir. Bir araya gelen insanların kendilerini, anlatmak istedikleri hikayelerini aktarmaları için alan tanınmalıdır.

10. Kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Özgün bir sunum yapmaktan korkmayın. Sizinle özdeşleşmiş tarifleri yaparak ambiyansınızı kendinizi anlatan şekilde dizayn edebilirsiniz. Kişisel hale getirdiğiniz noktalar misafirlerinizi etkiler, sizin dokunuşlarınızı hissedebilirler. Bu yüzden kendinizden bir şeyler katmaya çekinmeyin.

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11. Tatlıyla şık bir final yapmalısınız.

Tüm o güzel yemeklerden sonra ağır olmayan ve göz alıcı gözüke bir tatlı ile final yapabilirsiniz. Hem midenizi hem de ruhunuzu mutlu etmek için hafif bir tatlı gerekli. Çikolatalı mus, meyveli bir tart veya dondurmalı bir tatlı ile keyifli bir bitiş yapabilirsiniz.

12. Küçük bir hediye ile veda edebilirsiniz.

Akşamınızı unutulmaz kılmak istiyorsanız küçük bir jeste başvurabilirsiniz. Ev yapımı kurabiyeler, küçük çikolata paketleri ya da teşekkür notu tatlı bir veda hediyesi olabilir. Stresten arınmış ve huzurla dolmuş olan misafirleriniz bu jestiniz ile akşamı her zaman hatırlar. Hatırladıkça yüzünde bir tebessüm oluşacağına eminim.

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