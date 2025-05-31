Mion #ErkeklerDeYanar Sloganıyla Sahaya Çıktı

Kampanyanın ilk adımı olan saha etkinlikleri kapsamında Mion, Hatayspor ile dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleşen maç öncesi Hatayspor teknik direktörü ve futbolcuları sahaya çıkmadan önce güneş kremi uyguladılar, #ErkeklerDeYanar yazılı pankartla topluma farkındalık mesajı verdiler. Maç boyunca LED ekranlarda Mion içerikleri yayınlanırken, Mion şarkılarıyla tribünlerde çoşkulu anlar yaşandı.

Teknik Direktör Murat Şahin’den yeni oyun taktiği: “Sür, sür, sür!”

Kampanyanın reklam filminde ise, saha kenarında futbolcularına “Sür, sür, sür!” diye seslenen Teknik Direktör Murat Şahin’in bu kez topa değil, güneş kremine vurgu yaptığı kurgu dikkat çekiyor. Filmde, oyuncuların antrenman öncesinde savaş boyası şeklinde güneş kremi sürdüğü sahneler yer alıyor. Film, şu çarpıcı soruyla sona eriyor: “Cilt kanseri erkeklerde 3 kat daha yaygınken, güneş kremi reklamlarında neden hep kadınlar var?”

Aysun Zaman: “Herkesin kişisel bakım hakkı var”

Migros Ticaret A.Ş. Kozmetik Mağazacılığı Yönetici Direktörü Aysun Zaman, “Kişisel bakım sadece estetik değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın bir parçası. Herkesin kendine iyi bakabilmesini mümkün kılmak için Mion mağazalarımızda her gün ulaşılabilir fiyatlarla binlerce ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Bugün 20 ilde 102 mağazamızla hizmet veriyoruz. Ve mağaza sayımızı hızla artırıyoruz. Kişisel bakımın kapsayıcı ve erişilebilir olması gerekliliği ile mağazalarımızda kadın, çocuk kişisel bakım yanında erkek kişisel bakım alanları da açıyoruz. Güneş kremi kullanımı da kişisel bakımın önemli adımlarından biri. Cilt Kanseri Farkındalık Ayında #ErkeklerDeYanar kampanyamızda Hatayspor ile yaptığımız iş birliği ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Sinem Serdar: “Erkek hedef kitleye odaklandığımız çizgi dışı bir iletişim kurguladık”

Migros Ticaret A.Ş. Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar kampanyanın yaratıcı stratejisini şöyle değerlendirdi: “Yeni nesil kişisel bakım anlayışının temsilcisi olan Mion için yarattığımız #ErkeklerDeYanar kampanyasında, kişisel bakım iletişiminde çoğu zaman göz ardı edilen erkek hedef kitleye odaklanarak çizgi dışı bir iletişim kurguladık. Güneş kremi gibi temel bir cilt bakım ürününün iletişimi çoğunlukla kadınlar üzerinden yürütülürken, erkeklerin de cilt kanserine yakalandığını ve korunmak için güneş kreminin gerekliliğini vurguluyoruz. Kampanyayı dijital mecralar, influencer iş birlikleri ve büyük şehirlerdeki açık hava reklamlarıyla da destekliyoruz.”

#işbirliği