Minimalizmi Kucaklayan Japon Felsefesi Danshari Hakkında 10 Bilgi

Evinin dört bir yanına saçılmış gereksiz eşyalar sana da huzursuzluk veriyor mu? Peki ya zihnindeki dağınıklık? İşte Japonların yıllardır benimsediği ve son zamanlarda tüm dünyada popülerleşen bir felsefe var: Danshari. Bu felsefe sadece fiziksel eşyaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinsel yüklerinden de arınmanı sağlıyor. Daha sade, daha dengeli ve daha huzurlu bir yaşamı mümkün kılan bu yaklaşımı gel birlikte keşfedelim!