Pınar Deniz'in Köpüşünden Mine Tugay'ın "Paydos" Pozuna 10 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pınar Deniz'in Köpüşünden Mine Tugay'ın "Paydos" Pozuna 10 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Pınar Deniz
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2. Devrim Özkan
3. Müjde Uzman
4. Sümeyye Aydoğan
5. Cemal Can Canseven
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6. Hande Soral
7. Sibil Çetinkaya
8. Demet Özdemir
9. Buse Terim
10. Mine Tugay
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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