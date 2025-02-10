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Pınar Deniz'in Köpüşünden Mine Tugay'ın "Paydos" Pozuna 10 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Pınar Deniz'in Köpüşünden Mine Tugay'ın "Paydos" Pozuna 10 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 00:27

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Pınar Deniz

1. Pınar Deniz

2. Devrim Özkan

2. Devrim Özkan

3. Müjde Uzman

3. Müjde Uzman

4. Sümeyye Aydoğan

4. Sümeyye Aydoğan

5. Cemal Can Canseven

5. Cemal Can Canseven
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6. Hande Soral

6. Hande Soral

7. Sibil Çetinkaya

7. Sibil Çetinkaya

8. Demet Özdemir

8. Demet Özdemir

9. Buse Terim

9. Buse Terim

10. Mine Tugay

10. Mine Tugay
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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