Michelin Yıldızlı Bir Restoranda Aşçı Olsan Senin Görevin Ne Olurdu?
Michelin Yıldızlı Bir Restoranda Aşçı Olsan Senin Görevin Ne Olurdu?
Mutfakta senin standartların, eminiz ki bir Michelin yıldızlı restoran standartları kadar yüksektir. 🙃 Peki sen Michelin yıldızlı bir restoranda çalışsaydın tam olarak nasıl bir görevin olacaktı?
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1. Arkadaşlarını evde ağırlıyorsun diyelim. Yemek hazırlamak için ne kadar zaman ayırırsın?
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2. Peki misafirler için en çok hangi yemekleri yapmayı seversin?
3. Akşam yemeğinde misafirlerin olduğunda sunum senin için ne kadar önemli?
4. Bize vazgeçemediğin mutfak eşyanı söyler misin?
5. Şu dünya mutfaklarından favorin hangisi diye sorsak?
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