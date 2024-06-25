Sen mutfakta her detaya dikkat eden, tariflere sadık kalan ve takımın bel kemiği olan sous şef olurdun. Sebzeleri doğru kesmekten sosları hazırlamaya kadar her işi mükemmel yapıyorsun. Misafirlerin için özenle hazırladığın yemekler, mutfakta nasıl bir disipline sahip olduğunu gösteriyor. Evde bile yemek yaparken malzemeleri titizlikle hazırlayıp, adımları dikkatlice takip etmen senin düzenli ve sorumluluk sahibi biri olduğunu kanıtlıyor. Sous şef olarak mutfakta harikalar yaratacağına eminiz!