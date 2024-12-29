Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer’da Ayva Tatlısı Yapmanın 8 Püf Noktası

Ama bunu değiştirmek elimize tabii ki. Ayva tatlısını şekerle yapmak zorunda değiliz. Şeker yerine alternatif olarak esmer şeker ya da bal kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken elbette ne kadar şeker kullanacağınız. Çok ya da az şeker kullanmak tatlınızın lezzetini ve formunu bozacaktır.