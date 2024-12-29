Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer’da Ayva Tatlısı Yapmanın 8 Püf Noktası
Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer’da Ayva Tatlısı Yapmanın 8 Püf Noktası
Kışın gelmesiyle en sevdiğimiz mevsim de başlıyor. Ayva tatlısı yeme mevsiminden bahsediyoruz elbette. Siz de ayva tatlısına hayır diyemeyenlerdenseniz o zaman Philips Çift Hazneli Airfryer'da nasıl yapılır, yaparken nelere dikkat edilir gelin birlikte bakalım...
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1. Ayvalar çıkmaya başlayınca herkesin kafasında tek bir düşünce beliriyor: "Ayva tatlısı ne zaman yapabilirim?"
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2. Ayva tatlısı yapmak için ilk yapmanız gereken elbette güzel ayvalar bulmak.
3. Ayvaları soyarken en dikkat etmeniz gereken şey çekirdeklerini asla atmamak!
4. Limon suyu, ayva tatlısında oldukça önemli!
5. Ayva tatlısı yaparken klasik olarak şeker kullanıyoruz.
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6. Biraz da baharat ekleyelim mi?
7. Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak ayva tatlısı yapmak çok daha pratik.
8. Ayva tatlısı tek başına da güzel ama yanına eşlikçilerle daha iyi olmaz mı?
Püf noktalarını anlattık, şuraya lezzetli bir ayva tatlısı tarifi de bırakalım...
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