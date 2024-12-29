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Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer’da Ayva Tatlısı Yapmanın 8 Püf Noktası

etiket Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer’da Ayva Tatlısı Yapmanın 8 Püf Noktası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 19:01

Kışın gelmesiyle en sevdiğimiz mevsim de başlıyor. Ayva tatlısı yeme mevsiminden bahsediyoruz elbette. Siz de ayva tatlısına hayır diyemeyenlerdenseniz o zaman Philips Çift Hazneli Airfryer'da nasıl yapılır, yaparken nelere dikkat edilir gelin birlikte bakalım...

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1. Ayvalar çıkmaya başlayınca herkesin kafasında tek bir düşünce beliriyor: "Ayva tatlısı ne zaman yapabilirim?"

Basit gibi görünse de aslında ayva tatlısı yapmak öyle çok kolay değil. Ama yaparken bazı püf noktalara dikkat ederseniz enfes bir ayva tatlısı hazırlamanız mümkün.

2. Ayva tatlısı yapmak için ilk yapmanız gereken elbette güzel ayvalar bulmak.

2. Ayva tatlısı yapmak için ilk yapmanız gereken elbette güzel ayvalar bulmak.

Çok sert, ham ayvalar tatlı yapmaya pek uygun değil. O yüzden ayvaları seçerken çok dikkatli olmak gerek. Ayrıca birbirine eşit ayvalar seçerek hepsinin aynı şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz. Ayvayı seçtikten sonra sıra tabii ki güzelce soymada.

3. Ayvaları soyarken en dikkat etmeniz gereken şey çekirdeklerini asla atmamak!

3. Ayvaları soyarken en dikkat etmeniz gereken şey çekirdeklerini asla atmamak!

Çekirdekler bu yolda en büyük yardımcınız olacak. Ayva tatlısına renk veren bu çekirdekler oluyor işte. Çekirdeklerini ayırdıktan sonra son olarak yapmanız gereken ayvaları ortadan güzelce bölmek. Bölerken de yine eşit şekilde bunu yapmalıyız. Dengesiz bölersek küçük olanlar hızlı pişerken büyük olanlar geç pişebilir.

4. Limon suyu, ayva tatlısında oldukça önemli!

Bu ne alaka diye düşünebilirsiniz ama limon suyu ayva tatlısının püf noktalarından biri. Ayvaları soyup böldükten sonra kararmaları muhtemel. Bunu engellemenin yolu ise limon suyu. Soyduğunuz ayvalara limon damlatabilir ya da limon suyu içerisinde bekletebilirsiniz. Bu sayede ayvalarınızın görüntüsü hiç bozulmaz.

5. Ayva tatlısı yaparken klasik olarak şeker kullanıyoruz.

Ama bunu değiştirmek elimize tabii ki. Ayva tatlısını şekerle yapmak zorunda değiliz. Şeker yerine alternatif olarak esmer şeker ya da bal kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken elbette ne kadar şeker kullanacağınız. Çok ya da az şeker kullanmak tatlınızın lezzetini ve formunu bozacaktır.

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6. Biraz da baharat ekleyelim mi?

Ayva tatlısının püf noktası elbette eklediğimiz baharatlar. Ayvaya en çok yakışanlar karanfil ve tarçın. Ayvaları pişirirken içine çubuk tarçın ve karanfil atmayı ihmal etmiyoruz. Önceden çıkardığımız ayva çekirdeklerini de mutlaka ekliyoruz.

7. Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak ayva tatlısı yapmak çok daha pratik.

7. Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak ayva tatlısı yapmak çok daha pratik.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesi sayesinde dilediğiniz kadar ayva tatlısı yapabiliyorsunuz. Az kişi için yapacaksanız bir haznede ayva tatlısı yaparken diğer haznede akşam yemeğinizi pişirebilirsiniz. Bu da size zamandan büyük tasarruf sağlar.

8. Ayva tatlısı tek başına da güzel ama yanına eşlikçilerle daha iyi olmaz mı?

Ayva tatlısının tek başına lezzetine diyecek bir şeyimiz yok ama kaymakla da lezzetine lezzet katabiliriz elbette. Kaymak, krem şanti ya da dondurma... Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa onla sunum yapabilirsiniz. Yiyen herkesin bayılacağına eminiz!

Püf noktalarını anlattık, şuraya lezzetli bir ayva tatlısı tarifi de bırakalım...

Püf noktalarını anlattık, şuraya lezzetli bir ayva tatlısı tarifi de bırakalım...

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 litre su

  • 2 ayva

  • 5 yemek kaşığı pekmez

  • 8 yemek kaşığı şeker

  • 5 karanfil

  • 1 tarçın çubuk

Yapılışı:

1. Ayvaları soyup ikiye kesin.

2. Çekirdeklerini kesip kenara ayırın. 

3. Çekirdekleri çıkardıktan sonra orta kısımlarını oyun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine ayvaları yerleştirin.

5. Bir kapta 2 bardak suyla pekmezi karıştırın ve hazneye dökün.

6. Her ayvanın ortasına 2 kaşık şeker koyun.

7. Karanfil, tarçın ve çekirdekleri de hazneye ekleyin. 15 dakika pişirdikten sonra ayvaları ters çevirin.

8. 180 dereceye indirip pişirmeye devam edin. 10 dakika daha pişirin. Ayvaları tekrar çevirip 5 dakika daha pişirin.

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