Mevcut Belediye Başkanları Seçim Vaatlerini Yerini Getirdi mi?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler, yeni adaylarını bir bir tanıtıyor. Peki, görevde bulunan mevcut belediye başkanları, beş yıllık süreçte seçmenlere verdiği vaatleri yerine getirdi mi? İşte Ne Dedi Ne Yaptı'nın analizleri sonucunda ortaya çıkan tablo 👇