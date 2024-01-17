Mevcut Belediye Başkanları Seçim Vaatlerini Yerini Getirdi mi?
Mevcut Belediye Başkanları Seçim Vaatlerini Yerini Getirdi mi?
Kaynak: https://nededineyapti.com/
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler, yeni adaylarını bir bir tanıtıyor. Peki, görevde bulunan mevcut belediye başkanları, beş yıllık süreçte seçmenlere verdiği vaatleri yerine getirdi mi? İşte Ne Dedi Ne Yaptı'nın analizleri sonucunda ortaya çıkan tablo 👇
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - CHP
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - CHP
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - CHP
İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı - AKP
İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü - AKP
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İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi - CHP
İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir - AKP
İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli - CHP
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün - MHP
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - AKP
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka - AKP
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer - AKP
Çanakkale Belediye Başkanı Evren Dinçer - CHP
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu - AKP
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir - CHP
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya - AKP
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz - CHP
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