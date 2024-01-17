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Mevcut Belediye Başkanları Seçim Vaatlerini Yerini Getirdi mi?

Mevcut Belediye Başkanları Seçim Vaatlerini Yerini Getirdi mi?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
17.01.2024 - 16:12

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler, yeni adaylarını bir bir tanıtıyor. Peki, görevde bulunan mevcut belediye başkanları, beş yıllık süreçte seçmenlere verdiği vaatleri yerine getirdi mi? İşte Ne Dedi Ne Yaptı'nın analizleri sonucunda ortaya çıkan tablo 👇

Kaynak: https://nededineyapti.com/
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - CHP

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - CHP

Yüzde 52.93 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Mansur Yavaş, seçmenlere toplam 9 vaatte bulundu. Yavaş, vaatlerinin 4'ünü gerçekleştirdi. 4'ünü ise gerçekleştiremedi. 1 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - CHP

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - CHP

Yüzde 50.62 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Muhittin Böcek, seçmenlere toplam 77 vaatte bulundu. Böcek, vaatlerinin 31'ini gerçekleştirdi. 30'unu ise gerçekleştiremedi. 16 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - CHP

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - CHP

Yüzde 58.10 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Tunç Soyer, seçmenlere toplam 220 vaatte bulundu. Soyer, vaatlerinin 149'unu gerçekleştirdi. 32'sini gerçekleştiremedi. 39 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı - AKP

İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı - AKP

Yüzde 50.52 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Şadi Yazıcı, seçmenlere toplam 134 vaatte bulundu. Yazıcı, vaatlerinin 24'ünü gerçekleştirdi. 101'ini gerçekleştiremedi. 9 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü - AKP

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü - AKP

Yüzde 65.48 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Tevfik Göksü, seçmenlere toplam 65 vaatte bulundu. Göksü, vaatlerinin 8'ini gerçekleştirdi. 53'ünü gerçekleştiremedi. 4 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

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İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi - CHP

İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi - CHP

Yüzde 51.39 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Battal İlgezdi, seçmenlere toplam 22 vaatte bulundu. İlgezdi, vaatlerinin 4'ünü gerçekleştirdi. 13'ünü gerçekleştiremedi. 5 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir - AKP

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir - AKP

Yüzde 57.89 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Abdullah Özdemir, seçmenlere toplam 18 vaatte bulundu. Özdemir, vaatlerinin 3'ünü gerçekleştirdi. 13'ünü gerçekleştiremedi. 2 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli - CHP

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli - CHP

Yüzde 57.89 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Turan Hançerli, seçmenlere toplam 43 vaatte bulundu. Hançerli, vaatlerinin 20'sini gerçekleştirdi. 19'unu gerçekleştiremedi. 4 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün - MHP

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün - MHP

Yüzde 52.77  oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Cengiz Ergün, seçmenlere toplam 60 vaatte bulundu. Aktaş, vaatlerinin 23'ünü gerçekleştirdi. 20'sini ise gerçekleştiremedi. 17 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - AKP

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - AKP

Yüzde 47.37 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Demir, seçmenlere toplam 128 vaatte bulundu. Demir, vaatlerinin 46'sını gerçekleştirdi. 72'sini gerçekleştiremedi. 10 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka - AKP

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka - AKP

Yüzde 61.72 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Yarka, seçmenlere toplam 27 vaatte bulundu. Yarka, vaatlerinin 12'sini gerçekleştirdi. 10'unu gerçekleştiremedi. 5 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer - AKP

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer - AKP

Yüzde 40.47 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Evren Dinçer, seçmenlere toplam 23 vaatte bulundu. Dinçer , vaatlerinin 10'ununu gerçekleştirdi. 7'sini gerçekleştiremedi. 6 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Çanakkale Belediye Başkanı Evren Dinçer - CHP

Çanakkale Belediye Başkanı Evren Dinçer - CHP

Yüzde 60.73 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Ülgür Gökhan, seçmenlere toplam 78 vaatte bulundu. Gökhan, vaatlerinin 18'ini gerçekleştirdi. 56'sını gerçekleştiremedi. 4 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu - AKP

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu - AKP

Yüzde 48.84 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Aytekin Şenlikoğlu, seçmenlere toplam 65 vaatte bulundu. Şenlikoğlu, vaatlerinin 5'ini gerçekleştirdi. 53'ünü gerçekleştiremedi. 7 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir - CHP

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir - CHP

Yüzde 51.20 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Faruk Demir, seçmenlere toplam 22 vaatte bulundu. Demir, vaatlerinin 8'ini gerçekleştirdi. 9'unu gerçekleştiremedi. 5 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya - AKP

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya - AKP

Yüzde 34.76 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Feyat Asya, seçmenlere toplam 40 vaatte bulundu. Şenlikoğlu, vaatlerinin 11'ini gerçekleştirdi. 19'unu gerçekleştiremedi. 10 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz - CHP

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz - CHP

Yüzde 53.14 oy oranı ile başkanlık koltuğuna oturan Ali Orkun Ercengiz, seçmenlere toplam 42 vaatte bulundu. Ercengiz, vaatlerinin 12'ini gerçekleştirdi. 25'ini  gerçekleştiremedi. 5 projenin de çalışmasına başlandı ancak henüz tamamlanmadı.

NOT: İçerik, güncellenecektir.

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