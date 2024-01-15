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Meteoroloji'den Yağış Alarmı! 7 İl İçin Turuncu, 18 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayınladı

Meteoroloji'den Yağış Alarmı! 7 İl İçin Turuncu, 18 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayınladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.01.2024 - 17:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak Salı günü ülke genelinde beklenen yağışlar sebebiyle vatandaşları uyardı. Bu kapsamda, 25 il için paylaşımda bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu kodlu uyarı, 18 ilde sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu kodlu uyarı, 18 ilde sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Turuncu kod uyarısı verilen iller; Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya olarak sıralandı.

Turuncu kod uyarısı verilen iller; Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya olarak sıralandı.

Sarı kod uyarısı verilen iller ise; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana oldu.

Sarı kod uyarısı verilen iller ise; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana oldu.

Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşları uyardı.

Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşları uyardı.
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