Meteoroloji'den Yağış Alarmı! 7 İl İçin Turuncu, 18 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayınladı
Meteoroloji'den Yağış Alarmı! 7 İl İçin Turuncu, 18 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayınladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak Salı günü ülke genelinde beklenen yağışlar sebebiyle vatandaşları uyardı. Bu kapsamda, 25 il için paylaşımda bulunuldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu kodlu uyarı, 18 ilde sarı kodlu uyarı yayınlandı.
Turuncu kod uyarısı verilen iller; Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya olarak sıralandı.
Sarı kod uyarısı verilen iller ise; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana oldu.
Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşları uyardı.
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