Metal’i İmparator Gibi Yaşayan Grup: Manowar

Bir röportajda Joey DeMaio, “Gerçek bir heavy metal turnesi atlı arabayla yapılmalı” dediğinde gülündü ama o çok ciddiydi. Gruptaki tarih-fantezi sevgisi o kadar büyük ki, bildiğimiz tur otobüsüne binmek bile “ruha aykırı” sayılıyor. Proje lojistik sebeplerle iptal edildi ama yine de konser afişlerinde bu fikir hep hissedildi: Sanki her an arenaya girecekmiş gibi bir ruh hâli.