Metal’i İmparator Gibi Yaşayan Grup: Manowar
“True metal” kavramını kelimenin tam anlamıyla yaşayan, her albümüyle destan yazan ve her konseriyle kıyameti resmen sahneye taşıyan Manowar efsanesini daha yakından tanımaya hazır mısın? 👇
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Manowar, sahneye zırhla çıkan tek grup olabilir!
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'Dünyanın En Yüksek Sesli Grubu' ünvanını aldılar!
Tanrı, savaş, onur, ölüm, ve daha fazla savaş...
Her röportaj bir motivasyon!
Konser sloganı: “Death to False Metal!”
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Kendi ses sistemlerini tasarladılar, çünkü diğerleri yetersizdi!
Turneye atlı arabayla gitmeyi ciddi ciddi düşündüler!
Manowar fanları, sanki bir ordu gibi!
Albüm kapakları heavy metal’in mitolojik evreni gibi!
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