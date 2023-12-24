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Mesleklerinin En Güzel Yanlarını Anlatarak Ufak Bi' Kıskançlık Yaratan Kullanıcılar

Mesleklerinin En Güzel Yanlarını Anlatarak Ufak Bi' Kıskançlık Yaratan Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 12:16

Her mesleğin elbet kendine göre zorlukları var ancak kolaylıkları ve iyi yanları da var! Twitter (X) kullanıcıları mesleklerinin en rahat ve sevdikleri yanlarını anlatarak hepimizi birazcık kıskandırdılar.

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İşler hakkındaki beylik lafları elbet duymuşsunuzdur.

İşler hakkındaki beylik lafları elbet duymuşsunuzdur.

'Hobini işe dönüştürürsen bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsın' veya 'dans etmeyerek gittiğiniz işi bırakın' gibi çok iddialı lafların maalesef gerçek hayat kargaşası içinde bir geçerliliği yok.

Fakat her işin elbette beraberinde getirdiği kimi kolaylıklar da var. Bir Twitter kullanıcısının işinin en sevdiği yanını paylaşması üzerine diğerleri de ona katılınca bunları anlatmak mini bir akım haline geldi ve bizler de farklı işlerin en sevilen yanlarına bir bakış atmış olduk.

Fakat her işin elbette beraberinde getirdiği kimi kolaylıklar da var. Bir Twitter kullanıcısının işinin en sevdiği yanını paylaşması üzerine diğerleri de ona katılınca bunları anlatmak mini bir akım haline geldi ve bizler de farklı işlerin en sevilen yanlarına bir bakış atmış olduk.
twitter.com

Örneğin adliye koridorlarında moda rüzgarları esiyor gibi görünüyor.

Örneğin adliye koridorlarında moda rüzgarları esiyor gibi görünüyor.
twitter.com

Kimileri için ise esas avantaj bu.

Kimileri için ise esas avantaj bu.
twitter.com

Peki tabi kimileri için ise işin sevilen yanı bunun tam tersine izin veriyor oluşu.

Peki tabi kimileri için ise işin sevilen yanı bunun tam tersine izin veriyor oluşu.
twitter.com
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Şu telefon rehberi ile çözülemeyecek çok az mesele var.

Şu telefon rehberi ile çözülemeyecek çok az mesele var.
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Denizciler lütfen durumu açıklasınlar ve bu şehir efsanesi artık çözülsün.

Denizciler lütfen durumu açıklasınlar ve bu şehir efsanesi artık çözülsün.
twitter.com

Yani şey, afiyet olsun?

Yani şey, afiyet olsun?
twitter.com

Biraz kıskanmış olabiliriz.

Biraz kıskanmış olabiliriz.
twitter.com

Uzaktan çalışmak kimileri için avantaj olsa da...

Uzaktan çalışmak kimileri için avantaj olsa da...
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Elbette herkes aynı fikirde değil.

Elbette herkes aynı fikirde değil.

Peki sizin mesleğinizin en güzel yanı ne?

Peki sizin mesleğinizin en güzel yanı ne?
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Buyurun yorumlarda anlatın!

Buyurun yorumlarda anlatın!
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