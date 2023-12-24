Mesleklerinin En Güzel Yanlarını Anlatarak Ufak Bi' Kıskançlık Yaratan Kullanıcılar
Mesleklerinin En Güzel Yanlarını Anlatarak Ufak Bi' Kıskançlık Yaratan Kullanıcılar
Her mesleğin elbet kendine göre zorlukları var ancak kolaylıkları ve iyi yanları da var! Twitter (X) kullanıcıları mesleklerinin en rahat ve sevdikleri yanlarını anlatarak hepimizi birazcık kıskandırdılar.
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İşler hakkındaki beylik lafları elbet duymuşsunuzdur.
Fakat her işin elbette beraberinde getirdiği kimi kolaylıklar da var. Bir Twitter kullanıcısının işinin en sevdiği yanını paylaşması üzerine diğerleri de ona katılınca bunları anlatmak mini bir akım haline geldi ve bizler de farklı işlerin en sevilen yanlarına bir bakış atmış olduk.
Örneğin adliye koridorlarında moda rüzgarları esiyor gibi görünüyor.
Kimileri için ise esas avantaj bu.
Peki tabi kimileri için ise işin sevilen yanı bunun tam tersine izin veriyor oluşu.
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Şu telefon rehberi ile çözülemeyecek çok az mesele var.
Denizciler lütfen durumu açıklasınlar ve bu şehir efsanesi artık çözülsün.
Yani şey, afiyet olsun?
Biraz kıskanmış olabiliriz.
Uzaktan çalışmak kimileri için avantaj olsa da...
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Elbette herkes aynı fikirde değil.
Peki sizin mesleğinizin en güzel yanı ne?
Buyurun yorumlarda anlatın!
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