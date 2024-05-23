Merkez Bankası Faiz Kararına Uzmanlar Ne Dedi?
Merkez Bankası Faiz Kararına Uzmanlar Ne Dedi?
Merkez Bankası, mart ayında sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırdığı politika faizini 2. ayda da değiştirmedi. Faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalmasına ekonomistler ne yorum yaptı?
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TCMB, mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Faizde, piyasaların da beklediği gibi değişikliğe gidilmedi.
Sosyal medyada uzmanlar da faiz kararını yorumladı.
"Beklendiği gibi politika faizlerinde değişiklik yok. Doğru karar ama TCMB'nin faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerekecek."
İşte o yorumlardan bazıları.
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Teknik detayları dikkat çekilirken,
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TCMB metninde de değişiklikler görüldü.
Faizlerin uzun bir süre daha bu seviyede kalacağı da öngörüldü.
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