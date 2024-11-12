Mental Sağlığınızı Yeniden İnşa Etmek İçin Atmanız Gereken 11 Temel Adım

Hayatın getirdiği stres, belirsizlik ve duygusal yükler bazen zihinsel sağlığımızı yıpratabiliyor. Ancak, mental sağlığınızı yeniden inşa etmek ve daha güçlü bir zihin yapısına kavuşmak mümkün. İşte bu sürece başlamak için atmanız gereken temel adımlar... Geç diye bir şey yoktur!

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