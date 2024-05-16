Mehmet Şimşek'in Müdavimi Olduğu Ankaralı Tavacı Recep Usta Haberi Kullanıcıları İkiye Böldü
Mehmet Şimşek'in Müdavimi Olduğu Ankaralı Tavacı Recep Usta Haberi Kullanıcıları İkiye Böldü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her adımıyla yakından takip edilen isimlerden olurken, göreve geldiği ilk günlerde yediği kumpir gibi müdavimi olduğu restoran da gündem oldu. Ancak bu restoran bir miktar tartışma da yarattı.
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Mehmet Şimşek, siyasete atılmadan önce finans dünyasının önemli ve global şirketlerinde görev almış bir isimdi.
2023 seçimleri sonrasında göreve gelen Şimşek, yalnız başına kumpir yerken görüntülenmiş, sonrasında da o kumpirciye sıklıkla gittiği öğrenilmişti.
Son olarak Mehmet Şimşek'in Ankara'da ünlü olan Tavacı Recep Usta isimli restoranın sahibiyle resimleri gündeme geldi.
Restoran sahibinin hesabındaki resimlerden anlaşıldığı kadarıyla siyasilerin uğrak mekanı olan Tavacı, sıklıkla üst düzey isimleri de ağırlıyor.
Restoran sahibi siyasi isimlerden konuklarıyla sıklıkla paylaşım yapıyor.
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Dönelim Şimşekle olan resimlere! Twitter'da ya da X'teki haber hesaplarından olan Etkili Haber, Şimşek'in restoranın müdavimi olduğunu paylaşınca yorumlar da ikiye bölündü.
Bir kesim yorumlarda, fiyatlardan dem vururken,
Siyasilerin lüks yaşadığını düşünerek eleştirilerini sıraladı.
Ekonomiden dem vuranlar oldu.
Bir kesim ise bu tarz haberleri eleştirirken,
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Şimşek'in geçmiş dönemde yaptığı işler nedeniyle mali durumunu da göz önüne alarak yorum yaptı.
Ayrıca restoranın da ortalamanın çok üzerinde lüks olmadığı yorumlara yansıdı.
Ekonomi ve ekonominin patronu Şimşekle ilgili böyle bir haberin yapılmasının da çok gerekli olmadığı yorumlandı.
Siz ne dersiniz?
Şimşek'in gittiği restoranların fiyat seviyesi de haberlere yansımalı mı?
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Belki de Bakan piyasada fiyatların değişimini de takip ediyordur.
Yorumlara bekliyoruz.
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