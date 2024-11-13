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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın Tutuklanma Talebi Reddedildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın Tutuklanma Talebi Reddedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2024 - 11:57 Son Güncelleme: 13.11.2024 - 12:19

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a verilen 'Ev hapsi' kararına itiraz etti. Savcılık, Ortaç ve Erbil'in tutuklanmalarını talep etti. Talep reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a verilen 'Ev hapsi' kararına itiraz etti. Savcılık, Ortaç ve Erbil'in tutuklanmalarını talep etti. Talep reddedildi.

Pazartesi günü yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Pazartesi günü yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. 

Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmalarını talep etti. Talep reddedildi.

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