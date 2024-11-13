Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın Tutuklanma Talebi Reddedildi

Savcılık ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmalarını talep etti. Talep reddedildi.