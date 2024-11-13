Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın Tutuklanma Talebi Reddedildi
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın Tutuklanma Talebi Reddedildi
Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a verilen 'Ev hapsi' kararına itiraz etti. Savcılık, Ortaç ve Erbil'in tutuklanmalarını talep etti. Talep reddedildi.
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Pazartesi günü yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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