Mediazone Platformlarıyla LLM, SEO ve GEO Uyumlu Marka Görünürlüğü Nasıl Artar?

LLM (Large Language Models/Büyük Dil Modelleri) ChatGPT gibi büyük yapay zeka sistemleri, internetteki içeriklerden öğrenerek yanıt üretir. Markanız bu modellerin içeriğinde ne kadar yer alıyorsa, bu sistemlerde görünme şansınız o kadar artar.

SEO (Search Engine Optimization/Arama Motoru Optimizasyonu) arama motorlarında (özellikle Google’da) üst sıralarda çıkmak için yapılan içerik ve teknik düzenlemelerdir. İçeriğiniz SEO uyumlu değilse, görünür olmak zorlaşır.

GEO (Generative Engine Optimization/Üretken Motor Optimizasyonu) yapay zeka sistemlerinin (ChatGPT, Gemini, DeepSeek vb.) içerikleri doğru anlaması ve önermesi için yapılan içerik düzenlemesidir. Kısaca GEO, yapay zeka modellerini ve algoritmalarını optimize etme sürecini ifade eder.