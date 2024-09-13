MEB Duyurdu: Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Puanları Yeniden Hesaplanacak
MEB Duyurdu: Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Puanları Yeniden Hesaplanacak
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Ankara 3. İdare Mahkemesi, LGS sınavında sorulan fen bilimleri sorusunu "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etmişti.
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Milli Eğitim Bakanlığı, mahkeme kararı sonrasında puanların yeniden hesaplanacağını ve Üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınacağını duyurdu.
“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı.”
“Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek.”
“Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.”
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hesaplansa ne olacak herkes okuluna gidiyor
Şanslı bicler hay etmedikleri okullarda okuyacak
Ya Allah aşkına altı üstü bir sınav. Ne diye çocukları böyle sürekli madur ediyorsunuz. İnsanlar bu dönemi ne streslerle atlatıyor. Şimdi yaptığınıza bakın. ... Devamını Gör
İnsanların hayatı değişiyor bu sınavla. Keşke bu soru yüzünden buani düşenler bir alttaki tercihlerine gitse..
pravoooi şak şak şak