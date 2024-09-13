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MEB Duyurdu: Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Puanları Yeniden Hesaplanacak

MEB Duyurdu: Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Puanları Yeniden Hesaplanacak

LGS
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 15:55

Milli Eğitim Bakanlığı, iptal edilen fen bilimleri sorusu nedeniyle LGS’de puanların yeniden hesaplanacağını açıkladı.

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Ankara 3. İdare Mahkemesi, LGS sınavında sorulan fen bilimleri sorusunu "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, LGS sınavında sorulan fen bilimleri sorusunu "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, mahkeme kararı sonrasında puanların yeniden hesaplanacağını ve Üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, mahkeme kararı sonrasında puanların yeniden hesaplanacağını ve Üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınacağını duyurdu.

“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı.”

“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı.”

“Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek.”

“Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek.”

“Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.”

“Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.”
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Melih Taha Büyükkoz

hesaplansa ne olacak herkes okuluna gidiyor

yoruma gelen

Şanslı bicler hay etmedikleri okullarda okuyacak

yağmur

Ya Allah aşkına altı üstü bir sınav. Ne diye çocukları böyle sürekli madur ediyorsunuz. İnsanlar bu dönemi ne streslerle atlatıyor. Şimdi yaptığınıza bakın. ... Devamını Gör

yoruma gelen

İnsanların hayatı değişiyor bu sınavla. Keşke bu soru yüzünden buani düşenler bir alttaki tercihlerine gitse..

Hakan Ercan

pravoooi şak şak şak