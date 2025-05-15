Mayıs Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 18 Mevsimlik Yemek Tarifi
Mayıs ayı tüm bereketiyle geldi. Manav tezgahlarının rengarenk olmaya başladığı bu ayın en tazeleri arasında kabaktan istiridye mantara ve levrekten karidese kadar yok yok. Doğanın adeta canlandığı bu aylar için Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayabileceğiniz enfes bir liste hazırladık. İşte taze taze yapmalık en lezzetli tarifler!
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1. Sebze Mücver ve Kabak Cipsi
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2. Dana Köfte ve İstiridye Mantar
3. Ot Kabuklu Mezgit ve Patates Cipsi
4. Ispanaklı Kiş ve Lorlu Biber Dolması
5. Sebzeli Kabak Spagetti ve Acılı Karides
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6. Izgara Levrek Fileto ve Izgara Sebzeler
7. Pırasalı Mini Börek ve Ispanaklı Quesadila
8. Soya Solu Piliç Baget ve Mantar Dolması
9. Tavuk Köfte ve Elma Cipsi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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