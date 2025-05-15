Mayıs Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 18 Mevsimlik Yemek Tarifi

Mayıs ayının en tazeleri sadece sebzeler değil. Mevsimin en favori balıklarından mezgit de sofraları renklendirmek için tercih edilebilir. İşte hafif ve doyurucu bir ikili!

Ot Kabuklu Mezgit

Malzemeler:

300 gr mezgit fileto

0,5 limon

20 gr parmesan peyniri

20 gr çam fıstığı

20 gr galeta unu

5 gr taze biberiye

0,5 çay kaşığı zeytinyağı

2 tutam deniz tuzu

1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Limonun yarısının kabuğunu rendeleyin, biberiyeyi kıyın, çam fıstıklarını çatalla ezin ve malzemeleri karıştırın.

2. Parmesanı rendeleyin ve limon kabuğu rendesi, biberiye, çam fıstığı ile birleştirin. Üzerine baharatları ve ekmek kırıntısını ekleyin.

3. Balıkları alıp porsiyonluk parçalara bölün, üzerine limon suyu sıkın ve zeytinyağı gezdirin. Ardından hazırladığınız ekmek kırıntılı karışıma bulayın.

4. Üzeri iyice kaplanan balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alıp 200 derece 7 dakika ayarıyla pişirin. Üstü kızarınca dışarı alın.

Patates Cipsi

Malzemeler:

2 adet büyük patates

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik

Yapılışı:

1. Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın.

2. Su dolu bir kaba nişasta koyun, içine patatesleri alıp 10-15 dakika bu şekilde bekletin.

3. Patatesleri sudan çıkarıp kurulayın. Ne kadar kuru olurlarsa o kadar çıtır olurlar.

4. Ardından zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin.

5. Baharatlanan patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine tek kat halinde dizin. 160 derecede 15 dakika ayarıyla pişirin ve üstü kızarınca servis tabağına alın.

Not: Cihazın ikili hazne kullanımı, dilediğiniz tüm yemekleri tek seferde zorlanmadan yapmanızı sağlayacak. Malzemelerin miktarına bağlı olarak dilediğiniz hazneyi seçme özgürlüğü sayesinde aklınızdaki her tarifi rahat rahat deneyeceksiniz.

Afiyet olsun! 💚