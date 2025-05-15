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Mayıs Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 18 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Mayıs Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 18 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 19:01

Mayıs ayı tüm bereketiyle geldi. Manav tezgahlarının rengarenk olmaya başladığı bu ayın en tazeleri arasında kabaktan istiridye mantara ve levrekten karidese kadar yok yok. Doğanın adeta canlandığı bu aylar için Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayabileceğiniz enfes bir liste hazırladık. İşte taze taze yapmalık en lezzetli tarifler!

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1. Sebze Mücver ve Kabak Cipsi

1. Sebze Mücver ve Kabak Cipsi

Bu ay her yer boy boy ve çeşit çeşit kabak dolu. Bu öneriler kabak severlere gelsin!

Sebze Mücver

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

1. Kabakları ve havucu rendeleyin, ardından fazla suyunu sıkın.

2. Rendelediğiniz sebzeleri bir kaba alıp üzerine yumurtaları kırın.

3. Un, tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotunu da ekleyin. Karıştırarak harcını hazır edin.

4. Küçük toplar şekline getirerek hazırladığınız mücverleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirin. 180 derecede 15-20 dakika pişirip kızarınca dışarı alın.

Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1.Kabağı ince dilimler hâlinde doğrayın. 

2.Geniş bir kapta zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle karıştırın. 

3.Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın. Kabak dilimlerini tek sıra hâlinde yerleştirerek 12-15 dakika boyunca kadar pişirin.

Not: Cihazın yağsız pişirme teknoloji sayesinde bu tariflerin hiçbiri ekstra kalorili ve ağır olmayacak. Aksine çok hafif, lezzetli ve fit olacak. 

Afiyet olsun. 💚

2. Dana Köfte ve İstiridye Mantar

2. Dana Köfte ve İstiridye Mantar

Basit adımlarla dolu dolu bir akşam menüsü hazırlamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte protein deposu ve leziz bir ikili!

Dana Köfte

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 taze soğan

  • 600 gram sığır kıyması

  • 2 yemek kaşığı tamari sos

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 70 gram tamari sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 70 mililitre su

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yapılışı:

1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden küçük köfte topları yapın. Bu ölçülerle yaklaşık 16 adet köfte topu çıkacak. 

2. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirip 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Köfteler pişene kadar sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı ayrı bir yerde 5 dakika kadar pişirip sosunu hazırlayın.

4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sostan gezdirin ve servis tabağına alın.

İstiridye Mantar

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram kral istiridye mantarı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen maydonoz pesto

  • 20 gram parmesan peyniri

  • 0,25 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Sarımsakları doğrayıp zeytinyağıyla karıştırın. Dilerseniz bu işlemin öncesinde sarımsakları 200 derece 5 dakika ayarıyla sol haznede pişirebilirsiniz.

2. Mantarları uzun kenarından tutarak dörde bölün ve parçaların üzerine hazırladığınız sarımsak yağından sürün.

3. Yağlanan mantarları cihazın küçük haznesine alın ve 8 dakika 200 derece ayarıyla pişirin. 

4. Pişen mantarları dışarı çıkarıp üzerine pesto, peynir gevreği, limon kabuğu rendesi ve deniz tuzu ekleyip servis edin.

Afiyet olsun. 💚

3. Ot Kabuklu Mezgit ve Patates Cipsi

3. Ot Kabuklu Mezgit ve Patates Cipsi

Mayıs ayının en tazeleri sadece sebzeler değil. Mevsimin en favori balıklarından mezgit de sofraları renklendirmek için tercih edilebilir. İşte hafif ve doyurucu bir ikili!

Ot Kabuklu Mezgit

Malzemeler:

  • 300 gr mezgit fileto

  • 0,5 limon

  • 20 gr parmesan peyniri

  • 20 gr çam fıstığı

  • 20 gr galeta unu

  • 5 gr taze biberiye

  • 0,5 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Limonun yarısının kabuğunu rendeleyin, biberiyeyi kıyın, çam fıstıklarını çatalla ezin ve malzemeleri karıştırın.

2. Parmesanı rendeleyin ve limon kabuğu rendesi, biberiye, çam fıstığı ile birleştirin. Üzerine baharatları ve ekmek kırıntısını ekleyin.

3. Balıkları alıp porsiyonluk parçalara bölün, üzerine limon suyu sıkın ve zeytinyağı gezdirin. Ardından hazırladığınız ekmek kırıntılı karışıma bulayın.

4. Üzeri iyice kaplanan balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alıp 200 derece 7 dakika ayarıyla pişirin. Üstü kızarınca dışarı alın.

Patates Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik 

Yapılışı:

1. Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın. 

2. Su dolu bir kaba nişasta koyun, içine patatesleri alıp 10-15 dakika bu şekilde bekletin.

3. Patatesleri sudan çıkarıp kurulayın. Ne kadar kuru olurlarsa o kadar çıtır olurlar.

4. Ardından zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin.

5. Baharatlanan patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine tek kat halinde dizin. 160 derecede 15 dakika ayarıyla pişirin ve üstü kızarınca servis tabağına alın.

Not: Cihazın ikili hazne kullanımı, dilediğiniz tüm yemekleri tek seferde zorlanmadan yapmanızı sağlayacak. Malzemelerin miktarına bağlı olarak dilediğiniz hazneyi seçme özgürlüğü sayesinde aklınızdaki her tarifi rahat rahat deneyeceksiniz.

Afiyet olsun! 💚

4. Ispanaklı Kiş ve Lorlu Biber Dolması

4. Ispanaklı Kiş ve Lorlu Biber Dolması

Mayıs ayında tezgahlarda gördüğümüz ıspanaklar daha diri, küçük ve yeşil bir hal aldı. Taptaze görünümüyle ilk bakışta mest eden ıspanaklar ve kıpkırmızı biberlerle harika bir ikili hazırlamaya ne dersiniz?

Ispanaklı Kiş

Malzemeler:

  • 2 su bardağı (225 gr) un

  • 50 gr margarin 

  • 1 yumurta 

  • 2 çorba kaşığı süt 

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 fiske tuz

  • 200 gr ıspanak 

  • 1 küçük kuru soğan

  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ 

  • 100 gr tuzsuz taze lor peyniri 

  • 1 yumurta,1 çorba kaşığı un 

  • 2 çorba kaşığı krema, 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Unu bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Oda sıcaklığında yumuşamış margarin, yumurta, süt, tuz ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Streç folyoya sarıp buzdolabında 15-20 dk bekletin.

2. Ispanağı iri iri doğrayın, soğanı kıyın. Sıvı yağı bir tarafta kızdırıp soğan ve ıspanağı kavurun. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra kenarda ılımaya bırakın. 

3. Krema, peynir, yumurta, 1 kaşık un ve tuzu bir kapta karıştırın. Ispanağın fazla suyunu sıkıp peynirli karışımla birleştirin. 

4. Kiş hamurunu merdane yardımıyla açıp yuvarlak parçalar halinde kesin ve porsiyonluk küçük kalıplara yerleştirin. Ispanaklı karışımı ise hamurların içine doldurun.

5. Kalıpları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın geniş haznesine yerleştirin ve 180 derecede 25 dakika pişirin.

Lorlu Biber

Malzemeler:

  • 4 adet mini dolmalık biber

  • 3 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

  • Taze nane, tuz

Yapılışı:

1. Lor peyniri, yoğurt ve ince kıyılmış naneyi birleştirerek iç harcınızı hazırlayın. 

2. Biberleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Hazırladığınız harcı biberlere pay edin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine koyarak 180 derecede 8-10 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun. 💚

5. Sebzeli Kabak Spagetti ve Acılı Karides

5. Sebzeli Kabak Spagetti ve Acılı Karides

Kabakla yapılacaklar gerçekten sınırsız. Ama karbonhidrat tüketimini düşürmek için birebir olan bu tarif, forma girmek için çok ideal. Üstelik kabak sevmeyenlere bile kabağı sevdirecek kadar lezzetli.

Sebzeli Kabak

Malzemeler:

  • Kabak 

  • Kırmızı biber 

  • Patates 

  • Domates 

  • Limon suyu 

  • Tuz ve istediğiniz baharatlar 

Yapılışı:

1. Kabakları spagetti gibi uzun ve ince doğrayın. Ardından haşlamaya bırakın.

2. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine alarak 185 derecede 15 dakika pişirin.

3. Bu sırada kırmızı biberleri doğrayın ve patateslerin ardından 185 derecede 10 dakika ayarıyla pişirin. Sonrasında ise domatesleri közleyin. 

Not: Cihazın çift haznesi sayesinde bu tarifteki ayrı adımları aynı anda tamamlayabilirsiniz. Veya yan haznede bambaşka bir tarif hazırlarken diğer tarafta buna odaklanabilirsiniz. Çünkü biri 6, diğeri 3 litrelik iki hazneyi aynı anda kullanarak şipşak tarifler yaparsınız. 

4. Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyup güzelce karıştırın. 

Afiyet olsun! 🤤

Acılı Karides

Malzemeler:

  • 4 adet taze jumbo karides 

  • 1 tatlı kaşığı pul biber 

  • Tuz, kırmızı toz biber, karabiber

  • 3 çorba kaşığı mayonez 

  • 1 tatlı kaşığı ketçap 

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi 

Yapılışı:

1. Baharatları ve tuzu bir kapta karıştırıp karidesleri ekleyin ve güzelce harmanlayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin. 

3. Bu sırada sos için verilen malzemeleri bir kapta çırpın. 

4. Pişen karidesleri pembe sos eşliğinde sıcak servis edin.

Afiyet olsun. 💚

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6. Izgara Levrek Fileto ve Izgara Sebzeler

6. Izgara Levrek Fileto ve Izgara Sebzeler

Mayıs ayının en sevilen balıklarından olan levrekle pratik şekilde hazırlayacağınız bu tarif, doyurucu ve lezzetli bir öğle menüsü için ideal.

Levrek Fileto

Malzemeler:

  • 1 kg fileto

  • 1 soğan

  • 1 tutam sarımsak tozu

  • 5 defne yaprağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam sumak tozu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Balıkları temizledikten sonra baharatlarla ve zeytinyağıyla birlikte harmanlayın. Bu aşamada vaktiniz varsa balıkları marinasyon için hazırladığınız sosta bekletebilirsiniz. Bekleme süresi ne kadar uzun olursa tatlar o kadar iyi karışır.

2. Yeterince bekleyen balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin ve 200 derecede 13-15 dakika pişirin.

Izgara Sebze ve Mantar

Malzemeler:

  • 200 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 200 gr kırmızı dolmalık biber

  • 100 gr kırmızı soğan

  • 100 gr mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve dilimlemeye başlayın. Soğanı da kabuğunu soyduktan sonra halka halka doğrayın. Tüm malzemeleri bir kasede zeytinyağı ve tuz ile harmanlayın. Damak zevkinize göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesini açın, içine sebzeleri dökün ve 200 derecede 15 dakika pişirin.

Not: Bu sırada cihazın kopyalama özelliğini kullanmayı unutmayın. Çünkü bu özellik sayesinde bir hazne için girdiğiniz ayarı, vakit kaybına gerek kalmadan diğerine kopyalayacaksınız. Böylece daha zahmetsiz ve pratik bir pişirme deneyimi yaşayacaksınız.

Afiyet olsun. 💚

7. Pırasalı Mini Börek ve Ispanaklı Quesadila

7. Pırasalı Mini Börek ve Ispanaklı Quesadila

Mayıs ayında pırasaya artık veda etme zamanı yavaş yavaş geliyor. Bu nedenle özellikle pırasa şöyle özenli ve çay saatlerine çok yakışacak bir tarifi hak ediyor!

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

  • 1 büyük pırasa (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1Pırasayı ince ince doğra ve zeytinyağı ile ayrı bir yerde 4-5 dakika soteleyin. 

2. Yufkayı üçgenler halinde kesin. Her bir parçaya pırasalı içten koyun ve sigara böreği ya da gül böreği gibi şekillendirin.

3. Hazırlanan yufkaları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın, üzerine fırçayla az miktar su gezdirin. Bu sayede daha çıtır olurlar.

5. 180 derecede 8-10 dakika pişirin. Üzerleri altın gibi kızarında dışarı alın. 

Ispanaklı Quesadila

Malzemeler:

  • 2 adet tortilla ekmeği

  • 2 adet yumurta

  • 1 avuç doğranmış ıspanak (taze ya da buzlukta çözdürülmüş)

Yapılışı:

1. Ispanakları yıkayın, saplarını temizleyin, minik minik doğrayın. 

2. Bir yanda biraz yağla kavurun ve kenara alıp ılıtın. Ispanakları pişirmeden direkt de kullanabilirsiniz.

3. Yumurtaları bir kasede güzelce çırpın, içine ıspanakları ekleyip karıştırın. Baharatları da ilave edip harmanlayın.

4. Bir tortilla ekmeğini tezgâha serin. Yumurtalı ıspanak karışımını tam ortasına dökün fakat kenarlara çok yaklaştırmamaya özen gösterin. Yoksa dışarı taşabilir.

5. Üstüne ikinci tortilla ekmeğini kapatın, açılmaması için biraz bastırın. Dilerseniz ekmekleri ortadan keserek yarım daire şeklinde hazırlayabilirsiniz.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine ekmekleri dikkatlice yerleştirin ve 180 derecede 8-10 dakika pişirin. 

Not: Cihazın her tarafı eşit pişiren teknolojisi sayesinde hazırladığınız böreklerin ve quesadilanın içi de dışı da tam kıvamında olacak. Dışı kızarmış ve çıtır, içi dolu dolu böreklerin görüntüsüne dayanmak zor!

Afiyet olsun. 💚

8. Soya Solu Piliç Baget ve Mantar Dolması

8. Soya Solu Piliç Baget ve Mantar Dolması

Doyurucu, pratik ve mevsim mantarlarıyla lezzetlenmiş bu öneriyi öğle veya akşam yemeğinde tüketebilirsiniz.

Soya Soslu Piliç

Malzemeler:

  • 8 adet piliç baget 

  • 2 diş sarımsak 

  • 4-5 yaprak taze fesleğen 

  • 2 çorba kaşığı domates püresi 

  • 1 çorba kaşığı soya sosu 

  • 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı zeytinyağı 

  • Bir tutam kekik, karabiber

Yapılışı:

1. Sarımsakları soyup ezin. Taze fesleğeni kıyın. Domates püresi, soya sosu, toz şeker, zeytinyağı, kekik, karabiber, fesleğen ve ezilmiş sarımsağı bir kapta karıştırın.

2. Piliç bagetlerin tombul yerlerine bıçakla kesik atın ve hazırladığınız karışıma bulayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak 200 derecede 20 dakika pişirin.

Mantar Dolması

Malzemeler:

  • 6 adet büyük mantar 

  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (veya mozarella)

  • 1 tutam maydanoz (ya da fesleğen, ne varsa)

Yapılışı:

1. Mantarları akan suyun altında yıkamak yerine nemli bezle silin ve saplarını çıkarın ama atmayın. Mantarları yıkamama nedeni fazla nemlenmesini önlemek!

2. Çıkardığınız sapları minik minik doğrayın.

3. Üzerine kaşar peynirini ekleyin. Maydanozu ince ince doğrayıp karışıma ilave edin. Baharatları da bu aşamada harca ekleyip karıştırın.

4. Mantar başlarını ters çevirin, yani içi yukarı bakacak şekilde hazırlayın. 

5. Her birinin içine hazırladığınız karışımdan pay edip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve 200 derecede 10-12 dakika pişirin. 

6. Kaşar peyniri eriyip kızardığında servis tabağına alın.

Afiyet olsun.💚

9. Tavuk Köfte ve Elma Cipsi

9. Tavuk Köfte ve Elma Cipsi

Mayıs ayında meyve reyonu maalesef hala yeni yeni canlanmaya başlıyor. Bu mevsimde tatlı ihtiyacınızı karşılarken elmanın şekerinden faydalanabilirsiniz. Besleyici bir tavuk yemeği ardından tüketeceğiniz hafif tatlı, sizi yaza bomba gibi hazırlayacak.

Malzemeler:

  • 750 gr kemiksiz tavuk eti 

  • 1 kuru soğan 

  • 1 kahve fincanı yoğurt 

  • 1 yumurta 

  • 1 çorba kaşığı galeta unu 

  • 3-4 yaprak taze fesleğen 

  • 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı tozbiber

  • 1 fiske karabiber

Yapılışı:

1. Tavukları doğrayıcıda kıyarak köftelik kıyma haline getirin. Üzerine soğanı rendeleyin ve kıyılmış fesleğeni ekleyin. 

2. Tüm malzemeyi baharatlarla birlikte yoğurun. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin. 

3. Dinlenen karışımdan yuvarlak köfteler hazırlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesinde 200 derecede 20 dakika pişirin. 

Elma Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı karanfil

Yapılışı:

1. Elmaları ince ince dilimleyin.

2. Tarçın ve karanfili üzerine serpin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın yan haznesine alarak 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Not: Cihazın iki haznesi size zamandan kazandıracak. Koku ve tat karıştırmama özelliği sayesinde ana yemeğinizi, tatlınızı ve aperitiflerinizi hiç çekinmeden birlikte pişirebileceksiniz.

Afiyet olsun. 💚

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Merlot Vinho
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