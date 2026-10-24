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MasterChef Bugün Yok mu? MasterChef Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?

MasterChef Bugün Yok mu? MasterChef Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 13:48
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MasterChef Türkiye 24 Ekim Cumartesi akşamı var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yayın takvimiyle ilgili ortaya atılan iddialar izleyicileri meraklandırdı. Çekimlerin durdurulduğu ve yeni bölümün ekrana gelmeyeceği söylentilerinin ardından gözler TV8'in 24 Ekim yayın akışına çevrildi. 

Peki, MasterChef bugün var mı, neden yok? İşte son gelişmeler...

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MasterChef 24 Ekim Cumartesi var mı, yok mu?

MasterChef 24 Ekim Cumartesi var mı, yok mu?

MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Yarışmanın çekimlerinde aksama yaşandığı ve bu nedenle yeni bölümün yayınlanamayacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Ancak TV8'in resmi yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 24 Ekim Cumartesi saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın yayınlanmayacağına ilişkin iddialar ise henüz kanal tarafından doğrulanmadı.

MasterChef Türkiye neden yok? Çekimler durduruldu mu?

MasterChef Türkiye neden yok? Çekimler durduruldu mu?

MasterChef Türkiye'nin çekimlerine ara verildiği yönündeki söylentilerin arkasında İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların bulunduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre yarışmanın çekildiği stüdyoda su baskını yaşandı. Yaşanan olumsuzluk nedeniyle çekimlerin geçici olarak durdurulduğu ve programın planlanan yayın takviminde aksama meydana geldiği ileri sürüldü.

Ayrıca çekimlerdeki gecikme nedeniyle yayına hazır bölümlerin yetersiz kaldığı ve 24 Ekim akşamı yeni bölüm yerine önceki bölümlerden derlenen görüntülerin yayınlanabileceği iddia edildi.

MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün yayınlanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir değişiklik duyurulmadı.

TV8'in güncel yayın akışında yarışmanın 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Stüdyoyu su bastığı, çekimlere ara verildiği ve yeni bölümün ertelendiği yönündeki söylentilerle ilgili TV8'den resmi bir açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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