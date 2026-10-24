MasterChef Bugün Yok mu? MasterChef Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?
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MasterChef Türkiye 24 Ekim Cumartesi akşamı var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yayın takvimiyle ilgili ortaya atılan iddialar izleyicileri meraklandırdı. Çekimlerin durdurulduğu ve yeni bölümün ekrana gelmeyeceği söylentilerinin ardından gözler TV8'in 24 Ekim yayın akışına çevrildi.
Peki, MasterChef bugün var mı, neden yok? İşte son gelişmeler...
MasterChef 24 Ekim Cumartesi var mı, yok mu?
MasterChef Türkiye neden yok? Çekimler durduruldu mu?
MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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