Bahar geldi mi, içimizde hafif bir kıpırtı başlar. Hava ısınıyor, çiçekler açıyor, sokakta yürürken bile her şey bir başka güzel görünüyor. Derken… hop! Kalp de boş durmuyor, hafiften ritmini değiştiriyor. İşte tam da bu dönemde, yani kışın ağırlığını üzerimizden attığımız, güneşin içimizi ısıtmaya başladığı şu günlerde, ruhumuzu tam kıvamında yumuşatacak aşka giriş şarkılarına ihtiyacımız var!

İster yeni bir aşka yelken aç, ister eski defterleri karıştır, ister sadece baharın getirdiği tatlı heyecanı yaşa… Bu şarkılar seni o mod’a sokacak. Başlıyoruz!