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Mart’ta Isındık, Nisan’da Gönül Kaydı: Aşka Giriş Şarkıları

etiket Mart’ta Isındık, Nisan’da Gönül Kaydı: Aşka Giriş Şarkıları

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 21:10

Bahar geldi mi, içimizde hafif bir kıpırtı başlar. Hava ısınıyor, çiçekler açıyor, sokakta yürürken bile her şey bir başka güzel görünüyor. Derken… hop! Kalp de boş durmuyor, hafiften ritmini değiştiriyor. İşte tam da bu dönemde, yani kışın ağırlığını üzerimizden attığımız, güneşin içimizi ısıtmaya başladığı şu günlerde, ruhumuzu tam kıvamında yumuşatacak aşka giriş şarkılarına ihtiyacımız var!

İster yeni bir aşka yelken aç, ister eski defterleri karıştır, ister sadece baharın getirdiği tatlı heyecanı yaşa… Bu şarkılar seni o mod’a sokacak. Başlıyoruz!

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1. Nil Karaibrahimgil – Resmen Aşığım

2. Yalın – Benimki

3. Yalın - Yeniden

4. İkiye On Kala – Koptu İpim Düşüyorum

5. Pinhani - Hele Bi Gel

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6. Kargo – Yıldızların Altında

7. Sezen Aksu – Aşktan Ne Haber

8. Kenan Doğulu – Baş Harfi Ben

9. Redd – Nefes Bile Almadan

10. Can Ozan – Öyle Kolay Aşık Olmam

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11. Ayla Dikmen – İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın

12. Duman – Seni Kendime Sakladım

13. Teoman – Bana Öyle Bakma

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sabrina
sabrina
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