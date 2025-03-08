Mart Kapıdan Baktırır, Kulaklıktan Şarkı Akıtır! İşte Bu Ayın En İyi 10 Şarkısı
Mart Kapıdan Baktırır, Kulaklıktan Şarkı Akıtır! İşte Bu Ayın En İyi 10 Şarkısı
Mart ayı geldi ama tam olarak ne getirdiği belli değil! Bir gün güneşli, ertesi gün fırtına... Tam da bu dengesizliğe uygun, her moda hitap eden şarkılarla geldik. Bazen enerjin tavan yapacak, bazen de 'ulan yine mi yağmur?' moduna girip cam kenarında hüzünleneceksin. İşte, mart ayına en çok yakışan 10 şarkı!
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1. Alan Walker & Faouzia – Last Song
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2. 4EVE – Boys Love Girls
3. Twocolors x Roe Byrne - Stereo
4. Zoe Wees – Traitor
5. MINNIE – Blind Eyes Red
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6. Ozbi & Sertab Erener - Savaşçı
7. Sertab Erener - Yokluğun Dokunmadı Bana
8. Manifest - Zamansızdık
9. AYDEED - Tamam Sensin
10. Gaye Su Akyol - Hepsi Kafamda Memur Bey
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