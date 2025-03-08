Mart Kapıdan Baktırır, Kulaklıktan Şarkı Akıtır! İşte Bu Ayın En İyi 10 Şarkısı

Mart ayı geldi ama tam olarak ne getirdiği belli değil! Bir gün güneşli, ertesi gün fırtına... Tam da bu dengesizliğe uygun, her moda hitap eden şarkılarla geldik. Bazen enerjin tavan yapacak, bazen de 'ulan yine mi yağmur?' moduna girip cam kenarında hüzünleneceksin. İşte, mart ayına en çok yakışan 10 şarkı!