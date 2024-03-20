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Manifestleri İptal Etmeye Başlayın! 10 Yıl Sonra Alacağı Maaşı Dilerken Enflasyonu Hesaba Katmadı

Manifestleri İptal Etmeye Başlayın! 10 Yıl Sonra Alacağı Maaşı Dilerken Enflasyonu Hesaba Katmadı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 12:55

25 yaşındayken, 10 yıl sonra alacağı maaşı Türk Lirası bazında manifestleyen kişinin enflasyonu hesaba katamamasıyla başarmasının tadı birbirine girdi.

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Türk Lirası'nda değer kaybı hayalleri de vurdu. 25 yaşındayken 10 yıl sonra alacağı maaşı manifestleyen bir gencin hayalleri gerçek oldu ancak enflasyonla değer kaybedince pek de bir işe yaramadı.

Türk Lirası'nda değer kaybı hayalleri de vurdu. 25 yaşındayken 10 yıl sonra alacağı maaşı manifestleyen bir gencin hayalleri gerçek oldu ancak enflasyonla değer kaybedince pek de bir işe yaramadı.

TL'deki değer kaybıyla 10 yıl önce iyi bir maaş olan 15 bin lirayı hedefleyen genç, hedefine ulaştı ama enflasyon ve kurları hesaba katmamıştı.

TL'deki değer kaybıyla 10 yıl önce iyi bir maaş olan 15 bin lirayı hedefleyen genç, hedefine ulaştı ama enflasyon ve kurları hesaba katmamıştı.
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Yorumlar da gecikmedi.

Yorumlar da gecikmedi.
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Hayallerin de kur farkı yediği Türkiye'de,

Hayallerin de kur farkı yediği Türkiye'de,
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Enflasyonla yaşanan değişimler

Enflasyonla yaşanan değişimler
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Uzun vadeli planı geçin,

Uzun vadeli planı geçin,
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Hayal kurmayı da zorlaştırıyordu.

Hayal kurmayı da zorlaştırıyordu.
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Gençken yüksek görünen bazı ücretler

Gençken yüksek görünen bazı ücretler
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Son yıllarda yaşanan enflasyonla

Son yıllarda yaşanan enflasyonla
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Gerçekleştiğinde pek de anlam ifade etmiyordu.

Gerçekleştiğinde pek de anlam ifade etmiyordu.
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Bozulan maaş dengeleri

Bozulan maaş dengeleri
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Asgari ücret farkı derken,

Asgari ücret farkı derken,
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Belki de atalarımızın blokajıdır? Olamaz mı, olabilir.

Belki de atalarımızın blokajıdır? Olamaz mı, olabilir.
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Sizin de bu şekilde enflasyonla boşa çıkan hayaliniz var mı?

Sizin de bu şekilde enflasyonla boşa çıkan hayaliniz var mı?
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Yine de başarmış olmanın keyfini çıkarmaya bakın! Ya maaşınız aynı kalsaydı?

Yine de başarmış olmanın keyfini çıkarmaya bakın! Ya maaşınız aynı kalsaydı?
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