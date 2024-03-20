Manifestleri İptal Etmeye Başlayın! 10 Yıl Sonra Alacağı Maaşı Dilerken Enflasyonu Hesaba Katmadı
Manifestleri İptal Etmeye Başlayın! 10 Yıl Sonra Alacağı Maaşı Dilerken Enflasyonu Hesaba Katmadı
25 yaşındayken, 10 yıl sonra alacağı maaşı Türk Lirası bazında manifestleyen kişinin enflasyonu hesaba katamamasıyla başarmasının tadı birbirine girdi.
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Türk Lirası'nda değer kaybı hayalleri de vurdu. 25 yaşındayken 10 yıl sonra alacağı maaşı manifestleyen bir gencin hayalleri gerçek oldu ancak enflasyonla değer kaybedince pek de bir işe yaramadı.
TL'deki değer kaybıyla 10 yıl önce iyi bir maaş olan 15 bin lirayı hedefleyen genç, hedefine ulaştı ama enflasyon ve kurları hesaba katmamıştı.
Yorumlar da gecikmedi.
Hayallerin de kur farkı yediği Türkiye'de,
Enflasyonla yaşanan değişimler
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Uzun vadeli planı geçin,
Hayal kurmayı da zorlaştırıyordu.
Gençken yüksek görünen bazı ücretler
Son yıllarda yaşanan enflasyonla
Gerçekleştiğinde pek de anlam ifade etmiyordu.
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Bozulan maaş dengeleri
Asgari ücret farkı derken,
Belki de atalarımızın blokajıdır? Olamaz mı, olabilir.
Sizin de bu şekilde enflasyonla boşa çıkan hayaliniz var mı?
Yine de başarmış olmanın keyfini çıkarmaya bakın! Ya maaşınız aynı kalsaydı?
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