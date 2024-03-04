Manifestleme Zamanı: Şarkılarla Manifest Yapmak İçin En Uygun 13 Şarkı
Manifestleme Zamanı: Şarkılarla Manifest Yapmak İçin En Uygun 13 Şarkı
Bu şarkılarla manifest yapıyoruz!
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1. Sertab Erener - Kime Diyorum
2. Ayla Dikmen - Olacak Olacak
3. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın
4. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)
5. Ajda Pekkan & Halil Kocak - Nikah
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6. Demet Akalın - Giderli Şarkılar
7. İrem Derici - Aşkımız Olay Olacak
8. Gripin - Hayat Bana Güzel
9. Rober Hatemo - Senden Çok Var
10. Aynur Aydın ft. Turaç Berkay - Bana Aşk Ver
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11. Çağla - Ara Beni
12. Hakan Peker - Mesaj At
13. Harun Kolçak - Gir Kanıma
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