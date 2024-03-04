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Manifestleme Zamanı: Şarkılarla Manifest Yapmak İçin En Uygun 13 Şarkı

etiket Manifestleme Zamanı: Şarkılarla Manifest Yapmak İçin En Uygun 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 22:32

Bu şarkılarla manifest yapıyoruz!

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1. Sertab Erener - Kime Diyorum

2. Ayla Dikmen - Olacak Olacak

3. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın

4. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)

5. Ajda Pekkan & Halil Kocak - Nikah

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6. Demet Akalın - Giderli Şarkılar

7. İrem Derici - Aşkımız Olay Olacak

8. Gripin - Hayat Bana Güzel

9. Rober Hatemo - Senden Çok Var

10. Aynur Aydın ft. Turaç Berkay - Bana Aşk Ver

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11. Çağla - Ara Beni

12. Hakan Peker - Mesaj At

13. Harun Kolçak - Gir Kanıma

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