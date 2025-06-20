Mama Sandalyesi Alacaklara Altın Değerinde Tavsiye! 2025’in “İyi ki Almışım” Dedirten 2 Modeli

Ek gıdaya geçiş heyecanı bir başka... Ama işler sadece “bir kaşık mama, bir kaşık su”dan ibaret değil. Mama sandalyesi, hem bebeğin güvenliği hem de sizin konforunuz için çok kritik. Üstelik artık seçim yapmak da zor, çünkü yüzlerce model var. Neyse ki biz sizin için iki farklı ihtiyaca hitap eden 2 favoriyi seçtik: biri evin yıldızı, diğeri her yere sizinle gelen jokeriniz!

Hangisi sizin yaşam tarzınıza uygun, bir bakalım…

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