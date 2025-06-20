onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Mama Sandalyesi Alacaklara Altın Değerinde Tavsiye! 2025’in “İyi ki Almışım” Dedirten 2 Modeli

etiket Mama Sandalyesi Alacaklara Altın Değerinde Tavsiye! 2025’in “İyi ki Almışım” Dedirten 2 Modeli

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.06.2025 - 10:04

Ek gıdaya geçiş heyecanı bir başka... Ama işler sadece “bir kaşık mama, bir kaşık su”dan ibaret değil. Mama sandalyesi, hem bebeğin güvenliği hem de sizin konforunuz için çok kritik. Üstelik artık seçim yapmak da zor, çünkü yüzlerce model var. Neyse ki biz sizin için iki farklı ihtiyaca hitap eden 2 favoriyi seçtik: biri evin yıldızı, diğeri her yere sizinle gelen jokeriniz!

 Hangisi sizin yaşam tarzınıza uygun, bir bakalım…

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ev Konforunun En Şık Hali: Ayaklı Mama Sandalyelerinin Şampiyonu Inglesina My Time Mama Sandalyesi

1. Ev Konforunun En Şık Hali: Ayaklı Mama Sandalyelerinin Şampiyonu Inglesina My Time Mama Sandalyesi

İç mekânda konforu ve şıklığı bir arada isteyenler için özel olarak tasarlanan bu model, sadece bir mama sandalyesi değil; bebeğinizin ev içindeki kişisel alanı. Doğumdan itibaren kullanıma uygun yapısıyla ilk kaşıktan okul dönemine kadar yanınızda.

Neden Bu Model?

  • Sırtı tam yatırılabiliyor, ayak desteği de ayarlanabiliyor. Bebek mama sonrası şekerleme mi yapmak istiyor? Buyurun... 

  • Oturma yüksekliği de ayarlanabiliyor; farklı masa boylarına uyum sağlar, sizin için ergonomik, onun için erişilebilir olur.

  • Geniş ve yumuşak oturma alanı sayesinde uzun süreli oturumlarda bile huzur bozulmaz.

  • Tepsi kısmı çift katlı: biri yemeğe, biri oyuna. Üstelik bulaşık makinesine girebiliyor.

  • Tekerlekli yapısı sayesinde evin her köşesine kolayca sürülür, hatta katlanınca neredeyse görünmez olur.

  • Kumaşı kolay silinir, hem sizin hem bebeğinizin hayatını kolaylaştırır.

Salonunuzun estetiğinden ödün vermek istemiyorsanız, bu model tam bir joker parça!

Inglesina My Time Bebek Mama Sandalyesi

2. Dışarıda da “Mamasız Olmaz” Diyenlere: Portatif Mama Sandalyelerinin Tartışmasız Lideri Inglesina Fast

2. Dışarıda da “Mamasız Olmaz” Diyenlere: Portatif Mama Sandalyelerinin Tartışmasız Lideri Inglesina Fast

Restorana gittiniz, sandalye yok; arkadaşınıza yemeğe gittiniz, mama koltuğu yok... Dert etmeyin. Bu portatif model çantasından çıkıyor, 30 saniyede masaya kuruluyor ve mama keyfi başlıyor!

Neden Bu Model?

  • Her masaya sabitlenebilir yapısı sayesinde parkta da, restoranda da, büyükannesinde de bebeğiniz hep sizinle aynı sofrada.

  • Hafif yapısı ve entegre taşıma çantası sayesinde taşımak hiç sorun değil. Bebek arabasının alt sepetine bile kolayca sığar!

  • Ortak kullanılan mama koltuklarına hijyen endişesi duymadan alternatif: Bu taşınabilir mama sandalyesiyle bebeğiniz nerede olursa olsun, kendi hijyenik alanında yemek yiyebilir.

  • Derin ve destekli koltuk yapısı, bebekler için maksimum güvenlik hissi sağlıyor.

  • Arka cebiyle önlük, mendil, atıştırmalık ne varsa elinizin altında.

Seyahat dostu, dış mekân tutkunu aileler için vazgeçilmez bir çözüm.

Ve bir güzellik daha: Bebeğiniz büyüdüğünde, artık ihtiyacınız kalmayan mama sandalyesini değerinde geri alım ya da takas sistemiyle yepyeni bir ürüne dönüştürebilirsiniz. Sürdürülebilirliği ve bütçe dostu dönüşümü bir arada sunan bu sistem sayesinde sadece bugün için değil, yarın için de akıllı bir tercih yapmış olursunuz.

Inglesina Fast Mama Sandalyesi

Hangi modeli seçerseniz seçin, bilmeniz gereken tek şey şu: Doğru mama sandalyesi, sadece yemeği değil birlikte geçirilen anları da güzelleştirir.

Hazırsanız minik gurmenizin favori koltuğunu seçmeye başlayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın