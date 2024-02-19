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Maden Faciası Sonrası Yeni Alarm! CHP'li Deniz Yavuzyılmaz Yeni Göçük Tehlikesini Duyurdu

Maden Faciası Sonrası Yeni Alarm! CHP'li Deniz Yavuzyılmaz Yeni Göçük Tehlikesini Duyurdu

Altın Madeni
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 19:24

Maden faciasının 7'inci gününde sahada 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz yeni bir uyarıda bulundu. Yavuzyılmaz, 'Yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi' dedi.

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Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde bulunan altın madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde bulunan altın madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor.

Arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamazken, CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni göçük tehlikesine dair uyarıda bulundu.

Arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamazken, CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni göçük tehlikesine dair uyarıda bulundu.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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