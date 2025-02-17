Londra Hakkında Öğrenince Çok Şaşıracağın 11 Bilgi
Londra Hakkında Öğrenince Çok Şaşıracağın 11 Bilgi
Dünya çapındaki büyüleyici etkisiyle Londra, her yıl milyonlarca turisti kendine çeken ikonik bir şehirdir. Tabii, bu muhteşem şehrin içinde barındırdığı binlerce gizli sırları da mevcut, bakalım okuyunca şaşıracak mısınız?
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1. Dünyanın en eski dil okullarından biri burada bulunuyor.
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2. Londra'da taksi şoförü olmak gerçekten de çok zor!
3. Oxford ve Cambridge'dan bile önce kurulan ve hala ders veren bir kolej bulunuyor.
4. Büyük Londra Yangını, şehri baştan yarattı.
5. Londra'daki kütüphanelerde milyonlarca belge ve kitap bulunuyor.
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6. Londra'da 8 milyon ağaç bulunuyor...
7. İlk resmi çocuk kütüphanesi Londra'da açılmıştır.
8. 21.yüzyılda hala trafikte at arabası görmeniz mümkün!
9. Londra Üniversitesi, dünyada uzaktan eğitimi resmi olarak başlatan ilk kurumlardan biridir.
10. Londra'da penguenlere şövalyelik verildi!
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11. Okullarında 300'den fazla dil konuşuluyor.
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