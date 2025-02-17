Londra Hakkında Öğrenince Çok Şaşıracağın 11 Bilgi

Londra'nın ünlü London Zoo hayvanat bahçesi, ilginç geleneklere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de İskoç Kraliyet Muhafızları tarafından yapılan resmi törenlerde bazı hayvanlara özel unvanlar veriliyor. Hatta Norveç’in Londra Büyükelçiliği tarafından bağışlanan bir penguen, “Sir” unvanı alarak resmi olarak bir şövalye ilan edilmiştir.