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Londra Hakkında Öğrenince Çok Şaşıracağın 11 Bilgi

etiket Londra Hakkında Öğrenince Çok Şaşıracağın 11 Bilgi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 14:01

Dünya çapındaki büyüleyici etkisiyle Londra, her yıl milyonlarca turisti kendine çeken ikonik bir şehirdir. Tabii, bu muhteşem şehrin içinde barındırdığı binlerce gizli sırları da mevcut, bakalım okuyunca şaşıracak mısınız?

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1. Dünyanın en eski dil okullarından biri burada bulunuyor.

Londra, dil eğitimi açısından en önemli merkezlerden biri olarak kabul edilen bir yerdir. 1953 yılında kurulan International House London, yalnızca İngilizce öğrenmek isteyenler için değil, aynı zamanda İngilizce öğretmenleri için de özel sertifikalar sunan prestijli bir kurumdur.

2. Londra'da taksi şoförü olmak gerçekten de çok zor!

Londra'da Siyah Taksi şoförü olmak, dünyanın en zor mesleklerinden biri olarak kabul ediliyor. Şoförler, The Knowledge adı verilen ve yaklaşık 25.000 cadde ve 100.000'den fazla önemli mekanın ezberlenmesini gerektiren bir sınavı geçmek zorundalar!

3. Oxford ve Cambridge'dan bile önce kurulan ve hala ders veren bir kolej bulunuyor.

Çok sayıda kişi en temel eğitim kurumlarının Oxford ve Cambridge olduğunu düşünüyor. Ancak Londra'da 1957 yılında kurulan Gresham College, bu köklü üniversitelerden bağımsız olarak halka açık ücretsiz akademik eğitimler sunuyor.

4. Büyük Londra Yangını, şehri baştan yarattı.

1666 yılında Londra'da başlayan ve dört gün boyunca süren bu yangın şehrin büyük bir kısmını yok etti. 13.000'den fazla bina yanarak kül oldu. O zamanlarda yangınları söndürmek için itfaiye olmadığından, halk binaları yıkarak durdurmak zorunda kaldı.

5. Londra'daki kütüphanelerde milyonlarca belge ve kitap bulunuyor.

Londra'nın eğitim konusunda ne kadar gelişmiş olduğunu biliyorsunuzdur. Şehirde 300'den fazla kütüphane bulunuyor ve bunların bazıları 18.yüzyıla kadar uzanan tarihi yapılar içerisindedir. Özellikle British Library, yaklaşık 170 milyondan fazla kitaba ev sahipliği yapıyor.

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6. Londra'da 8 milyon ağaç bulunuyor...

Londra'nın nüfusu kadar ağacı olduğunu biliyor muydunuz? Bu yoğun ağaç popülasyonu sayesinde Londra, resmi olarak ormana sahip olan nadir metropollerden biri olarak kabul edilir. Parklar, bahçeler ve yeşil alanlar şehrin dört bir yanında ağaçlar yayılmış durumdadır...

7. İlk resmi çocuk kütüphanesi Londra'da açılmıştır.

Çocuk kütüphanesi konseptinin temelini Londra oluşturuyor.  1857 yılında açılan Kensington Çocuk Kütüphanesi, yalnızca çocuklara yönelik kitaplar sunan ve çocukların okuma yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen bir kütüphane olarak açılmıştır.

8. 21.yüzyılda hala trafikte at arabası görmeniz mümkün!

Londra, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olmasına rağmen bazı bölgelerinde hala at arabaları kullanılıyor. Özellikle Buckingham Sarayı çevresinde Kraliyet Ailesi'ne ait atlı arabalar törenlerde kullanılırken , bazı eski aileler ve topluluklar devam ettiriyor.

9. Londra Üniversitesi, dünyada uzaktan eğitimi resmi olarak başlatan ilk kurumlardan biridir.

Bundan yıllar önce, 1858 yılında Londra Üniversitesi, uzaktan eğitim programlarını başlattı. Bu program dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve Londra'ya gelemeyenler için diploma kazanmalarını sağladı.

10. Londra'da penguenlere şövalyelik verildi!

Londra'nın ünlü London Zoo hayvanat bahçesi, ilginç geleneklere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de İskoç Kraliyet Muhafızları tarafından yapılan resmi  törenlerde bazı hayvanlara özel unvanlar veriliyor. Hatta Norveç’in Londra Büyükelçiliği tarafından bağışlanan bir penguen, “Sir” unvanı alarak resmi olarak bir şövalye ilan edilmiştir.

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11. Okullarında 300'den fazla dil konuşuluyor.

Londra, dünyanın en kozmopolit merkezlerinden biridir. Şehirde farklı kültürel geçmişlere sahip herkes yaşadığı için Londra'daki okullarda 300'den fazla dil konuşulmaktadır. Özellikle devlet okullarında çoğunluğunun ana dili İngilizce'den farklıdır.

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