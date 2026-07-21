Linç Kültürünün Anatomisi: Kalabalığın Arkasına Saklananlar

Bu cümle ilk bakışta rahatsız edici gelebilir. Çünkü hepimiz kendimizi 'doğru olanı savunan' tarafta görmeyi severiz. Oysa insan beyni, milyonlarca yıl boyunca küçük topluluklarda yaşayacak şekilde evrimleşti. O topluluklarda grubun kurallarını korumak hayatta kalmak demekti. Kuralları ihlal eden kişiyi ayıplamak, dışlamak ya da cezalandırmak grubun düzenini sağlıyordu. Yani yanlış yapanı cezalandırma isteği, insan doğasının tamamen yabancı olduğu bir duygu değil. Sorun şu ki, bu mekanizma artık birkaç düzine kişilik köylerde değil; milyonlarca insanın aynı anda bağırdığı dijital meydanlarda çalışıyor. Üstelik bu meydanların görünmez bir hakemi var: Algoritmalar.

Sosyal medya şirketlerinin iş modeli bizleri platformlarda daha uzun süre tutmaktır. Çünkü dikkat, bugün dünyanın en değerli ekonomik kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Dikkatimizi en kolay yakalayan konuların başında ise, öfke ve şaşkınlık gibi yüksek duygular geliyor.

Sessizce yazılmış dengeli bir değerlendirme çoğu zaman birkaç kişi tarafından görülür.

Ama sert bir suçlama…

Alaycı bir cümle…

Aşağılayıcı bir yorum…

Dakikalar içinde binlerce kişiye ulaşabilir.

Çünkü öfke, etkileşim üretir.

Psikolojimizin bize oynadığı bir başka oyun ise onay ihtiyacıyla ilgilidir.

Bir paylaşımımıza yüzlerce beğeni geldiğinde beynimiz bunu sosyal onay olarak algılıyor. Her beğeni küçük bir ödül gibi çalışıyor. Böylece yalnızca fikrimizi söylemiş olmuyoruz; aynı zamanda onaylanmış hissediyoruz.

'Ahlaki statü gösterisi' dediğimiz olgu tam da burada ortaya çıkıyor. İnsanlar yalnızca yanlış yapanı eleştirmiyor; aynı zamanda 'Ben doğru taraftayım.' mesajını da veriyor.

Linç, bazen adalet arayışından çok bir kimlik gösterisine dönüşüyor. Platformların yorum yapmayı, suçlamayı ve başkalarını utandırmayı son derece düşük maliyetli hâle getirmesi bunu teşvik ediyor.

Daha da ilginci var.

Gerçek hayatta çoğumuz tanımadığımız bir insana saatlerce hakaret etmeyiz.

Peki sosyal medyada bunu neden yapıyoruz?

Çünkü kalabalık sorumluluğu dağıtır.

Binlerce kişinin aynı hedefe yöneldiği bir ortamda birey, kendi etkisini küçümser.

'Ben yazmasam da herkes yazıyor.', 'Ben sadece fikrimi söyledim.', 'Bir yorumdan ne olur?'

İşte linç tam da bu cümlelerin toplamından doğuyor. Hiç kimse tek başına linç etmiyor. Ama herkes küçük bir taş atıyor. Sonunda ortaya devasa bir enkaz çıkıyor.

Dahası, sosyal medya bize toplumun gerçekte olduğundan çok daha öfkeli olduğu hissini veriyor. Gün boyunca karşımıza çıkan sert yorumlar, bağıran başlıklar ve kutuplaştırıcı paylaşımlar, sanki herkes birbirinden nefret ediyormuş gibi bir algı oluşturuyor.

Oysa aynı araştırmalar insanların büyük bölümünün aslında daha sakin, daha düşünceli ve daha yapıcı içerikleri görmek istediğini gösteriyor. İnsanlar öfkeye tıklıyor ama huzuru özlüyor. Belki de çağımızın en büyük çelişkisi bu.

Eleştiriyle linç arasındaki çizgi, çoğu zaman sandığımızdan daha incedir.

Eleştiri davranışı hedef alır.

Linç insanı.

Eleştiri düzeltmeyi amaçlar.

Linç yok etmeyi.

Ve sosyal medya bize her gün bu çizgiyi biraz daha unutturuyor.

Ahlaki çözülme arttıkça siber zorbalık anlamlı biçimde artıyor.

Yani insanlar önce davranışı zihinsel olarak meşrulaştırıyor, sonra saldırıyor.

Belki de paylaş tuşuna basmadan önce kendimize tek bir soru sormamız yeterlidir:

'Ben gerçekten ne için yazıyorum?

Bu soruya vereceğimiz dürüst cevap, yalnızca sosyal medyadaki dilimizi değil, nasıl bir toplum olmak istediğimizi de belirler.

Çünkü dijital çağın en büyük sınavı teknoloji değil. İnsan kalabilmek.

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Not: Bu yazıda yararlanılan kaynaktaki veriler derlenerek aktarılmıştır. İçerikte başka kaynaklardan yapılan alıntılara ilişkin detaylı bilgiler için adı geçen çalışmalar incelenebilir.