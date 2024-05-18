Lezzetiyle Gönüllerde Taht Kuracak 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Pişirme derecesi: 170 derece
Malzemeler:
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet kapya biber
1 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı isot
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
1. Öncelikle domatesin kabuğunu soyun ve küçük küçük doğrayın. Ardından yeşil biberi ve kırmızı biberi de doğrayın.
2. Son olarak soğanın da kabuğunu soyup doğrayın. Philips Airfryer 7000 XXL'ın haznesine haşlanmış nohutu, doğranmış sebzeleri, sarımsağı, domates salçasını alın.
3. Üzerine tuz, karabiber, pul biber, kimyon, isot, tuz ve zeytinyağını ekleyerek tüm malzemeyi karıştırın.
4. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 170 dereceye ayarlayın ve nohutu 30 dakika pişmeye bırakın.
5. Nohutlar pişerken 1 - 2 defa hazneyi açarak karıştırın. Sürenin sonunda nohutlar servise hazır, afiyet olsun!
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