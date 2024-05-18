Lezzetiyle Gönüllerde Taht Kuracak 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

6 yemek kaşığı pudra şekeri

4 yemek kaşığı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)

3 yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında)

1 çay bardağı damla çikolata

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

1. Tereyağı, pudra şekeri ve fıstık ezmesini bir kabın içerisine aktarın ce çırpmaya başlayın.

2. Ardından içerisine vanilya özütünü ilave ederek bir miktar daha karıştırın.

3. Yulaf ezmesini de içerisine ilave ederek karıştırın. Üzerine damla çikolataları da ekleyerek bir kez daha karıştırın.

4. Strec filmle üzerini örtün ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

5. Çıkarıp dondurma kaşığı, kaşık ya da elinizle minik toplar halinde şekil verin.

6. Kurabiyeleri Philips Airfyer 7000 XXL haznesine yerleştirin. 180 derecede 10 dakika pişirin.