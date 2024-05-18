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Lezzetiyle Gönüllerde Taht Kuracak 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

etiket Lezzetiyle Gönüllerde Taht Kuracak 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 19:01

Hem sağlıklı hem de lezzetli atıştırmalıklar denemeye hazır mısınız? Pratik ve leziz tarifleri bu içerikte sizler için derledik 👇

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1. Atıştırmalık Çıtır Nohut

1. Atıştırmalık Çıtır Nohut

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece 

Malzemeler: 

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet yeşil biber

  • 2 adet domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı isot

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Öncelikle domatesin kabuğunu soyun ve küçük küçük doğrayın. Ardından yeşil biberi ve kırmızı biberi de doğrayın.

2. Son olarak soğanın da kabuğunu soyup doğrayın. Philips Airfryer 7000 XXL'ın haznesine haşlanmış nohutu, doğranmış sebzeleri, sarımsağı, domates salçasını alın.

3. Üzerine tuz, karabiber, pul biber, kimyon, isot, tuz ve zeytinyağını ekleyerek tüm malzemeyi karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 170 dereceye ayarlayın ve nohutu 30 dakika pişmeye bırakın. 

5. Nohutlar pişerken 1 - 2 defa hazneyi açarak karıştırın. Sürenin sonunda nohutlar servise hazır, afiyet olsun!

2. Selanik Gevreği

2. Selanik Gevreği

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece 

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 su bardağı yulaf unu

  • 1 su bardağı kuru meyve

  • 1 çay bardağı fındık

  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

1. Yumurtaları ve sıcak suyu köpürene kadar çırpın.

2. Yulaf ununu ve kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın. Kuru meyve, fındık ve Antep fıstığını da ekleyip karıştırın.

3. Hazır olan karışımı, pişirme kağıdı serdiğiniz Philips Airfryer 7000 XXL haznesine dökerek her yeri eşit olacak şekilde yayın.

4. Isıyı 160 dereceye ayarlayıp 20 dakika pişirin.

5. Pişen Selanik gevreğinin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve daha rahat kesebilmek için 30 dakika dondurucuda bekletin.

6. Dondurucudan aldıktan sonra ince dilimler halinde kesin ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.160 derecede 7 dakika süreyle kurutun. Afiyet olsun!

3. Yulaflı Kurabiye

3. Yulaflı Kurabiye

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 6 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 4 yemek kaşığı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)

  • 3 yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında)

  • 1 çay bardağı damla çikolata

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı: 

1. Tereyağı, pudra şekeri ve fıstık ezmesini bir kabın içerisine aktarın ce çırpmaya başlayın.

2. Ardından içerisine vanilya özütünü ilave ederek bir miktar daha karıştırın.

3. Yulaf ezmesini de içerisine ilave ederek karıştırın. Üzerine damla çikolataları da ekleyerek bir kez daha karıştırın.

4. Strec filmle üzerini örtün ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

5. Çıkarıp dondurma kaşığı, kaşık ya da elinizle minik toplar halinde şekil verin.

6.  Kurabiyeleri Philips Airfyer 7000 XXL haznesine yerleştirin. 180 derecede 10 dakika pişirin.

4. Kabak Basma

4. Kabak Basma

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı: 

1. Kabak ve havucu rendeleyin, bir kasede tuzla karıştırın. 5 dakika bekletip tüm suyunu avcunuzla sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince doğrayın, kabaklı havuçlu karışımla birlikte yoğurun.

2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avcunuzda yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş Philips Airfyer 7000 XXL haznesine aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirin.

3. Yuvarlakların üzerine bir adet daha yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırıp inceltin. Yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

4. Philips Airfyer 7000 XXL'da 180 derecede 20 dakika pişirin.

5. Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin. Afiyet olsun.

5. Sağlıklı Patates Cipsi

5. Sağlıklı Patates Cipsi

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 4-5 orta boy patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 tatlı kaşığı toz biber

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı: 

1. Patatesleri soyun ve çok ince dilimler halinde kesin.

2. Daha sonra tuz, kırmızı toz biberi ve sıvı yağı karıştırıp patateslere bulayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'da 200°C'de 20 dakika kadar pişirin. 

Afiyet olsun!

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6. Glütensiz Çikolatalı Kurabiye

6. Glütensiz Çikolatalı Kurabiye

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 su bardağı badem unu

  • Yarım su bardağı şekersiz kakao tozu

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 150 gram tuzsuz tereyağı

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı şekersiz damla çikolata

Yapılışı:

1. Kuru malzemeleri birleştirin ve homojen hale gelene kadar karıştırın.

2. Yumurta ve tereyağını da çırparak kuru karışımı tereyağlı karışımın üzerine ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve üzerine şekersiz damla çikolataları ekleyin.

4. 180 derecede 10 dakika pişirin, afiyet olsun 😋

7. Meyveli Kek

7. Meyveli Kek

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1,5 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz

  • 4 adet elma

  • 4 adet taze incir

  • 1 yemek kaşığı bütün keten tohumu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 su bardağı glütensiz un

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Yumurtanın beyazlarını ayırıp köpük köpük olana kadar çırpın.

2. Meyveleri küp küp doğrayıp hazırlayın.

3. Yumurta sarısı ve sütü çırpın ardından un, kabartma tozu, keten tohumu, tarçını da ekleyip karıştırın.

4. Yumurta beyazı, meyveler ve cevizi de ekleyip köpükleri söndürmeden yukarıdan aşağıya hareketlerle karıştırın.

5. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirdiğiniz kaba dökün ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

8. Kabak Dilimleri

8. Kabak Dilimleri

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 2 adet taze kabak

  • 1 çorba kaşığı kekik

  • 1 şeker kaşığı pul biber 

  • 1 tutam karabiber 

  • 1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Kabakları yıkayıp kurulayın ve ince dilimler halinde kesin.

2. Kabak dilimlerini Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesine dizip üzerlerine hafifçe tuz serpin. Fırça yardımıyla her iki yüzüne de çok az zeytinyağı sürüp baharatları serpin.

3. Isıyı 200 dereceye getirin. 12 dakika boyunca pişirin. Beşinci dakikada sepeti çekip hafifçe sallayın ve pişirmeye devam edin. Afiyet olsun!

9. Bulgur Porridge Tarifi

9. Bulgur Porridge Tarifi

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 su bardağı bulgur

  • 1,5 su bardağı süt

  • 2 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 adet muz

  • 1 tutam Hindistan cevizi

  • 1 tutam kuru kayısı

  • 4 adet muz kurusu

  • 1 tutam toz tarçın

  • 3 adet portakal dilimi

Yapılışı: 

1. Bulgur ve sütü Philips Airfyer 7000 XXL haznesine yerleştirip, 160 derecede 20 dakika pişirin.

2. Pişen karışıma fıstık ezmesi ve muzu ekleyip ezerek karıştırın.

3. Karışımı tabağa alın ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. Afiyet olsun.

10. Çilekli Kurabiye

10. Çilekli Kurabiye

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı doğranmış çilek

  • 2 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 limon kabuğu rendesi

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • Bir tutam tuz

  • 90 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı süzme yoğurt

  • 3 su bardağı glütensiz un

  • 1 paket kabartma tozu 

Yapılışı:

1. Çilekleri limon suyu ve balla karıştırarak bir kasede bekletin. 

2. Karıştırma kabının içerisinde tereyağı ve unu yoğurun ardından diğer bütün malzemeleri ekleyip karıştırın ve biraz cıvık bir hamur elde edin.

3. Limon suyuyla ıslattığınız çilekleri hamura ekleyip karıştırın.

4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp Philips Airfyer 7000 XXL haznesine yerleştirip 180 derecede 10 dakika pişirin.

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