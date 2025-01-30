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Leziz Yemeklerin Mucidi Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Gerçek Gücünü Ortaya Çıkarmayı Sağlayacak 12 Özellik

etiket Leziz Yemeklerin Mucidi Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Gerçek Gücünü Ortaya Çıkarmayı Sağlayacak 12 Özellik

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 19:01

Philips Çift Hazneli Airfryer mutfakta devrim yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Sağlıklı, pratik ve leziz yemekler hazırlamanın en son teknoloji mucidi olan bu harika  cihazın, yemek pişirme deneyimini mükemmelleştirdiği bir gerçek. Peki, siz cihazınızın gerçek gücünü kullanıyor musunuz? İşte cihazın gücünü ortaya çıkarmanızı sağlayacak özellikler!

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1. Her yemeğe uyan farklı pişirme modları var.

Philips Çift Hazneli Airfryer, her tür yemek pişirme ihtiyacını karşılar. Kızartma, fırınlama, ızgara yapma, buz çözdürme gibi ayarları ve daha pek fazlasını tek cihazda birleştirir. Böylece ek ekipman veya kap kacak kullanma derdi olmadan, tek başına tüm mutfak gereksinimlerini karşılar.

2. Kompleks tarifleri bile kolaylaştıran uygulama entegrasyonu mevcut.

Philips Çift Hazneli Airfryer, NutriU uygulaması ile tam entegredir. Böylece en sağlıklı tariflerden şeflere özel menülere kadar aradığınız her şeye ulaşmanızı sağlar. Hem de her bir tarife adım adım rehberlik yapar, üstelik bazı tariflerde video opsiyonu da sunar. Böylece istediğiniz tüm yemekleri kolayca yapmanıza imkan tanır.

3. İkili hazne kullanım avantajı.

3. İkili hazne kullanım avantajı.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın en güzel yanı iki yemeği tek seferde hazırlayabilmesidir. Aynı zamanda isteyenler için tek hazneyi kullanma opsiyonu da sunar. Ama aynı anda iki yemek yapacağınız zaman büyük haznede ana yemeği, küçük haznede yan tarifi ya da tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Üstelik kokuları ya da tatları karıştırma riski olmadan!

4. Hızlı ve pratik pişirmeyle kalabalık aileler için ideal.

Philips Çift Hazneli Airfryer hızlı ve pratik pişirme imkanıyla aslında kalabalık sofralar için de idealdir. Çünkü normalden daha hızlı pişiren teknolojisi, aynı zaman zarfında daha fazla tarif hazırlamanızı sağlar. İster yemekleri iki seferde pişirerek miktarını artırabilir, isterseniz de her iki hazneyi de aynı tarif için kullanabilirsiniz.

5. Her zaman güvenilen lezzet garantisi sunar.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir diğer devrim teknolojisi hazırladığınız tariflerde her zaman lezzet garantinizin olmasıdır. Çünkü hazır ayarlar ve rehberli tarifler aynı zamanda kendi listelerinizi oluşturmanıza izin verir. Böylece bir kez deneyip beğendiğiniz tarifi favorilerinize ekleyebilir ve sonra tekrar aynı şekilde pişirebilirsiniz.

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6. Her şeyi daha çıtır yapan yağsız pişirme özelliği.

Minimal yağ kullanımıyla öne çıkan Philips Çift Hazneli Airfryer sağlıklı mutfakların da dostudur. Yağ miktarını kendi zevkinize göre ayarlıyor olsanız da en ideali fırça veya püskürtme yöntemlerinden biridir. Yani çok az miktarda yağ kullanarak bile mükemmel çıtırlık garantisi elde edersiniz. Üstelik bu sırada yemeklerin içi sulu sulu ve tam kıvamında kalır!

7. Her malzemenin besin değerini ortaya çıkarır.

Philips Çift Hazneli Airfryer, yemeklerin sadece dışını değil içini de aynı şekilde pişirir. Ayrıca her malzeme ve tarife göre optimum ayarlama yapar. Böylece yemekleri yakma veya çiğ bırakma derdi ortadan kalkar. Üstelik bu sayede her malzemenin besin değeri de en iyi şekilde korunmuş olur.

8. Dijital kontrol paneli kullanıcı dostu arayüze sahip.

8. Dijital kontrol paneli kullanıcı dostu arayüze sahip.

Farklı yemekler için önceden ayarlanan programlar, pişirme işlemini kolaylaştıran bir diğer adımdır. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dijital menüsü üzerinden sadece tek tuşla birçok farklı ayara ulaşabilir, o tarif için en ideal ısıyı ve sıcaklığı seçebilirsiniz. Ayrıca bu ayarları daha sonra uygulama üzerinden değiştirme şansınız da vardır.

9. Tüm yüzeyler ve parçalar kolay temizliğe uygun.

Philips Çift Hazneli Airfryer, kolay pişirmenin yanı sıra kolay temizlik için de tasarlanmıştır. Çıkarılabilir parçalar ve iç yüzey yağ tutmayan QuickClean özelliği taşır. Bu sayede çıkarılabilir parçaları elde veya makinede yıkarken, sabit yüzeyleri nemli bezle temizleyebilirsiniz. Yani öyle ovma gibi zahmetli süreçler olmaz. Üstelik ortamda koku sorunu da oluşmaz.

10. Uzaktan kontrolle tarif hazırlama kolaylığı sunar.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızı tamamen uzaktan çalıştırabilirsiniz. Malzemeleri hazırlayıp hazneye yerleştirdikten sonra pişirmek istediğiniz zamanda işlemi uzaktan zahmetsizce başlatabilirsiniz. Ya da zaten başlatmış olduğunuz bir tarifi kontrol edebilir, derece ve süre ayarı yapabilir, her iki hazne için ayar kopyalayabilirsiniz. Tüm bu süreci yerinizden kalkmadan birkaç tuşla yönetebilirsiniz.

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11. Tek tuşla iki hazne için özellik kopyalar.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın devrim yaratan bir diğer özelliği de kopyalamadır. Bu işlem, tek bir hazne için belirlediğiniz ayarı iki haznede uygulamanızı sağlar. Böylece aynı ayarda pişmesi gereken fakat farklı haznelerde bulunan tarifleri de tek tuşla yönetmiş olursunuz.

12. Her şeyi çok daha hızlı ve verimli pişirir.

2 haznesi, yüksek hızda verimli pişirmesi ve istenen kıvamı sunması Philips Çift Hazneli Airfryer'ı mutfağın sihirli gücü yapar. Böylece anlık misafirlere şipşak atıştırmalıklar hazırlayabilir, yoğun günlerde kolayca leziz tarifler yapabilir ve tüm mutfak sürecinde ekstra hız kazanabilirsiniz.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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