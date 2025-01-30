Leziz Yemeklerin Mucidi Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Gerçek Gücünü Ortaya Çıkarmayı Sağlayacak 12 Özellik

Philips Çift Hazneli Airfryer, yemeklerin sadece dışını değil içini de aynı şekilde pişirir. Ayrıca her malzeme ve tarife göre optimum ayarlama yapar. Böylece yemekleri yakma veya çiğ bırakma derdi ortadan kalkar. Üstelik bu sayede her malzemenin besin değeri de en iyi şekilde korunmuş olur.