Leziz mi Leziz Bir Tarif Arayanlara Airfryer'da İzmir Köfte Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 10+8+10 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler
Köftesi için;
500 gram kıyma
1 adet yumurta
1 adet kuru soğan
1 YK maydanoz
3 YK galeta unu
1/2 TK tuz
1/2 TK pul biber
1/2 TK karabiber
1/2 TK kekik
Pişirmek için;
1 adet yeşil biber
1 adet domates
2 adet patates
Sosu için;
1 YK sıvı yağ
1/2 YK domates salçası
1,5 SB domates redesi
1/2 SB sıcak su
1/2 TK tuz
Hazırlanışı
1. Patatesi soğun ve elma dilimi doğrayın. Zeytinyağı döküp karıştırın. Airfryer sepetine dizin. 180 derecede 10 dakika pişirin.
2. Köfte için gerekli malzemeleri yoğurun. Köfte harcına şekil verin. Patatesleri kenara alın ve aynı haznede köfteleri 180 derecede 8 dakika pişirin.
3. Pişen köfteleri de çıkartınca Airfryer güvecine sıra sıra patatesleri ve köfteleri dizin. Ocakta pişirdiğiniz sosu dökün.
4. Domates ve biber ile süsleyin. Sepeti Airfryer’e yerleştirin. Yemeği 180°C’de 10 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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