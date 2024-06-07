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Leziz mi Leziz Bir Tarif Arayanlara Airfryer'da İzmir Köfte Nasıl Yapılır?

etiket Leziz mi Leziz Bir Tarif Arayanlara Airfryer'da İzmir Köfte Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 19:31

Bu lezzet bambaşka! Airfryer'da İzmir Köfte yapmak için aşağıya kaydırıp tarifi inceleyebilirsiniz. 🤩

İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir Köfte Nasıl Yapılır?

İzmir Köfte Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 10+8+10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler 

Köftesi için;

  • 500 gram kıyma

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 YK maydanoz

  • 3 YK galeta unu

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK pul biber

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK kekik

Pişirmek için;

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet domates

  • 2 adet patates

Sosu için;

  • 1 YK sıvı yağ

  • 1/2 YK domates salçası

  • 1,5 SB domates redesi

  • 1/2 SB sıcak su

  • 1/2 TK tuz

Hazırlanışı

1. Patatesi soğun ve elma dilimi doğrayın. Zeytinyağı döküp karıştırın. Airfryer sepetine dizin. 180 derecede 10 dakika pişirin.

2. Köfte için gerekli malzemeleri yoğurun. Köfte harcına şekil verin. Patatesleri kenara alın ve aynı haznede köfteleri 180 derecede 8 dakika pişirin.

3. Pişen köfteleri de çıkartınca Airfryer güvecine sıra sıra patatesleri ve köfteleri dizin. Ocakta pişirdiğiniz sosu dökün. 

4. Domates ve biber ile süsleyin. Sepeti Airfryer’e yerleştirin. Yemeği 180°C’de 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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