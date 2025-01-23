"Kuzucuk’un Hikâyesi: Alevlerin Ardında Kalan İyilik ve İhmaller"

Benim meşguliyetimden olacak ki sürekli birbirimize gülümseyerek geçiştiğimiz, bazen de asansörde kısacık ama özel sohbetler ettiğimiz anlardan koca bir anı buketi oluşmuş; bunu şimdi anlıyorum. Sonunda komşumla misafirlik sohbeti yapıp derin bir şekilde tanıştığımız o güne bakıyorum da altın bir kalp ve çiçeklerden saf bir aileye çok geç kalmışım. İçimden “Ah ya Şeyda, ne vardı erteleyecek” dediğimi anımsıyorum ve aynı zamanda kısa sürede içimizin birbirimize nasıl aktığını hatırlıyorum.

Sena’ya misafirken sanırım 8-9 yaşlarında bir tatlı Uygur kızının, evdeki diğer çocuklar gibi neşeli ve ait olduğunu fark ettim. Verandada çayımızı içerken bu şeker kız koşarak yanımıza geldi ve dedi ki: “Kuzucuk, çocuklar galiba içeride sıkıldılar, onları buraya getireyim mi?” Sena da “Tamam, geliyorum kuzucuk” dedi. Yeniden yanıma gelince sordum:

“Sena, bu güzel kız kim?”

Aklımda kaldığı kadarıyla anlatacağım. Sena, bu kızın adının Sümeyye olduğunu söyledi. Doğu Türkistan’dan, Çin zulmünden babasıyla Türkiye’ye geldiklerini anlattı. Bu kişi, Bilal’in yanında (yangında birkaç kişiyi arayıp kurtarılmayı talep eden ve maalesef vefat eden Sena’nın eşi) işe girmiş. Fakat adamcağız kucağında bir bebekle işe gelip gitmeye başlayınca Bilal durumu anlamış. Bir müddet sonra Sena, “Annem ve ben bu bebeğe koruyucu ailelik yapmaya karar verdik.” dedi.

“Ben ona bebekken ‘kuzucuk’ diye hitap ederek sevdim. Konuşmaya başladığı andan beri o da bana ‘kuzucuk’ dedi ve öylece kaldı.” dedi. Gözlerimi o an bu gerçeklikten alamadım. İlk defa bir gerçeklik içimi böyle ısıtıyordu. Bu nasıl bir ev sahipliği ki gencecik yaşta annesi olmayan bir bebek koruyucu ailelikle ağırlanabiliyor, hem de yıllarca.