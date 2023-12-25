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Kuzey Denizi'nde Seyahat Eden Gemi Dev Dalgalara Dayanamadı

Kuzey Denizi'nde Seyahat Eden Gemi Dev Dalgalara Dayanamadı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:13

Kuzey Denizi'nde seyahat eden 400 kişilik bir yolcu gemisi, 21 metreye kadar ulaşan dev dalgalar nedeniyle arızalandı. Yolcuların korku dolu anları ise cep telefonları ile kaydedildi.

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Atlas Okyanusu içerisindeki Kuzey Denizi’nde seyreden 400 kişilik turistik bir gemi Pia Fırtınası’na yakalanınca gemi yolculuğu kabusa dönüştü.

Atlas Okyanusu içerisindeki Kuzey Denizi’nde seyreden 400 kişilik turistik bir gemi Pia Fırtınası’na yakalanınca gemi yolculuğu kabusa dönüştü.

Avrupa'nın birçok yerinde hayatı felç eden fırtına Norveç yolcu gemisi MS Maud'un da fırtına nedeniyle 21 metre yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle arızalandı.

Avrupa'nın birçok yerinde hayatı felç eden fırtına Norveç yolcu gemisi MS Maud'un da fırtına nedeniyle 21 metre yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle arızalandı.

21 metrelik dalgalar nedeniyle arızlanan gemide elektrik kesintisi yaşandı ve geminin navigasyon sistemini devre dışı kaldı.

21 metrelik dalgalar nedeniyle arızlanan gemide elektrik kesintisi yaşandı ve geminin navigasyon sistemini devre dışı kaldı.

Sosyal medyada geminin içinde bulunan yolcuların çektiği videolar ise izleyenleri korkuttu. Videoda, gemide can yelekleri giyen insanların sandalye ve masalara tutundukları görülüyor.

Sosyal medyada geminin içinde bulunan yolcuların çektiği videolar ise izleyenleri korkuttu. Videoda, gemide can yelekleri giyen insanların sandalye ve masalara tutundukları görülüyor.

Bir yolcu, beşinci katta olmalarına rağmen dalgaların kabin pencerelerine ulaştığını ve suyun koridorlardan aktığını gördüğünü söyledi

Bir yolcu, beşinci katta olmalarına rağmen dalgaların kabin pencerelerine ulaştığını ve suyun koridorlardan aktığını gördüğünü söyledi
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Gemide bulunan Launder isimli kişi, Noel'i burada geçirmeyi planladıklarını fakat olanlardan sonra 23 Aralık'ta sonlandırdıklarını söyledi.

Gemide bulunan Launder isimli kişi, Noel'i burada geçirmeyi planladıklarını fakat olanlardan sonra 23 Aralık'ta sonlandırdıklarını söyledi.

'Noel'de burada olacağımızı düşündük. Bir ara cankurtaran filikalarını hazırlıyorlardı. 9 Aralık'ta yola çıktık. 23 Aralık'ta sona ermesi gerekiyordu. Elektrik olmadan hareket etmeden saatlerce vakit geçirdik. Polislerle konuşuyorduk ve dalgaların 15 ila 20 metre olduğunu tahmin ediyorlardı. Dalgalar beşinci kat güvertedeki penceremize doğru geliyordu. Kapıdan su geldiğinde endişelendik.'

Kimsenin zarar görmediği yolcuğun sonunda gemi, Almanya'nın Bremerhaven kentine demir attı.

Kimsenin zarar görmediği yolcuğun sonunda gemi, Almanya'nın Bremerhaven kentine demir attı.

Dalgaların görüntüleri 👇

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