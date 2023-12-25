Kuzey Denizi'nde Seyahat Eden Gemi Dev Dalgalara Dayanamadı
Kuzey Denizi'nde Seyahat Eden Gemi Dev Dalgalara Dayanamadı
Kuzey Denizi'nde seyahat eden 400 kişilik bir yolcu gemisi, 21 metreye kadar ulaşan dev dalgalar nedeniyle arızalandı. Yolcuların korku dolu anları ise cep telefonları ile kaydedildi.
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Atlas Okyanusu içerisindeki Kuzey Denizi’nde seyreden 400 kişilik turistik bir gemi Pia Fırtınası’na yakalanınca gemi yolculuğu kabusa dönüştü.
Avrupa'nın birçok yerinde hayatı felç eden fırtına Norveç yolcu gemisi MS Maud'un da fırtına nedeniyle 21 metre yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle arızalandı.
21 metrelik dalgalar nedeniyle arızlanan gemide elektrik kesintisi yaşandı ve geminin navigasyon sistemini devre dışı kaldı.
Sosyal medyada geminin içinde bulunan yolcuların çektiği videolar ise izleyenleri korkuttu. Videoda, gemide can yelekleri giyen insanların sandalye ve masalara tutundukları görülüyor.
Bir yolcu, beşinci katta olmalarına rağmen dalgaların kabin pencerelerine ulaştığını ve suyun koridorlardan aktığını gördüğünü söyledi
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Gemide bulunan Launder isimli kişi, Noel'i burada geçirmeyi planladıklarını fakat olanlardan sonra 23 Aralık'ta sonlandırdıklarını söyledi.
Kimsenin zarar görmediği yolcuğun sonunda gemi, Almanya'nın Bremerhaven kentine demir attı.
Dalgaların görüntüleri 👇
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