Cilt bakımı rutini oluşturmadan önce nasıl bir cildiniz olduğunu bilmelisiniz. Size en iyi gelecek ürünleri almak için bu çok önemli! Yağlı, kuru, karma ya da hassas olabilir. Bu cilt tiplerinin hepsinin farklı ihtiyaçları var. Yanlış ürün kullanmak cildinizde problem oluşmasına neden olabilir! Bu yüzden ilk olarak cildinizi tanıyın.