Kurumsal Delilik ve Milli Eğitim Akademisi

Bunun en son örneği de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Akademisi olmuştur. Bakanlık açıkça Eğitim Fakülteleri’ne siz bu işi yapamıyorsunuz deyip konuyu devralacağını beyan etmektedir. AkParti iktidarının 20 yılı aşkın bir süredir iktidar da olduğu düşünülürse bakanlığın beğenmediği eğitim fakültelerinin çoğunluğunun kendi iktidarları döneminde kurulduğu, akademisyenlerinin atandığı, doçent, profesör yapıldıkları unutulmamalıdır. Bu haliyle bakanlık sadece eğitim fakültelerini değil YÖK’ü de bypass edip işlevsiz bırakmaktadır.

Takip edenler bilirler. Ben zaten ülkedeki eğitim fakültelerinin üçte birinin kapatılması, üçte birinin lisans eğitimi vermesi, üçte birinin de yüksek lisans, doktora eğitimi vererek araştırma odaklı bir yapıya bürünmesini istiyorum. Ancak bakanlık sanki kendisi AkParti’nin değil de koalisyon ortağı olan başka bir partinin bakanlığı gibi davranıp YÖK eliyle beğenmediği eğitim fakültelerini reforme edeceğine ta Darülmuallimîn’den gelen bir birikimin üzerine çizgi çekip yeni bir oluşum içerisine girmeyi tercih etmiştir. Dahası hocaları da yine eğitim fakültelerinde istihdam edecekleri de bellidir.

Şimdi madem öyle!? Girdisi aynı, hocası aynı, binası aynı, müfredatı aynı hocalar tarafından yapılmış bir işin adı reform mudur? Yoksa eskiden tanıdık olduğumuz 'Bir şeyler yaparak göze girmeliyiz!' arka planının ön plana çıkartılması mıdır? Biz bu siyasi ikbal sevdasına daha önceki bakanlardan aşinayız ama Yusuf Tekin gibi güçlü bir kişiliğin buna tevessül edeceğini düşünmediğimden bürokrat oyununa gelmiştir diyorum.

'Milli Eğitim Akademisi, Türkiye’nin eğitim sistemine katkı sağlamak ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Adayların mesleki yeterliliklerini artırmak için sunulan 550 saatlik eğitim programı, öğretmenlik mesleğine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Akademi, KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylara kapsamlı bir eğitim sunarak, sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarını ve üç yıl sonunda kadrolu öğretmen olmalarını sağlamaktadır. Bu süreç, Türkiye’nin eğitim kalitesini yükseltmek için önemli bir adımdır. '

Yukarıdaki metin akademinin web sitesinden alıntıdır. Ben eğitim fakültesi dekanı olsam bu yazılanı okuduktan sonra istifa ederim. Hele EFDEK (Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi) diye ne iş yaptığı belli olmayan bir organizasyon var. Bu ve benzer konularda hiçbir itirazlarını gören, duyan maalesef yok.