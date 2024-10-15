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Kurumsal Delilik ve Milli Eğitim Akademisi
Kurumsal Delilik ve Milli Eğitim Akademisi
Amerikalı yazar ve aktivist Rita Mae Brown 'Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemek, delilik belirtisidir. ' der. Türkiye’de bir süredir kurumlar farklı isimler altında benzer şeyleri tekrar tekrar yapıp düzelme ve değişim beklentisi içerisine girmişlerdir. Özellikle sürekli bir yönetici değişimi yaşayan devlet kurumlarında farklı isimler adı altında hedefi aynı olan benzer işleri yapıp günün sonunda değişime dair bir inanç ortaya konulması kurumsal deliliğe delalet etmektedir. Kurumları ile topyekûn kafayı yemiş Yeni Türkiye hayırlı olsun.
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Son dönemlerde özellikle siyasi ikbal sevdası ile her makam sahibi eskiyi çizip yerine yenisini getirmeye çalışmaktadır.
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Bakanlığın sitede atıf yaptığı Fransa, Belçika, İtalya gibi ülkelerde pedagojik formasyon eğitimi adı altında yine üniversiteler uhdesinde süreç yürütülmektedir.
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