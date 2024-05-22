Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Nereye Gidilir?
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Nereye Gidilir?
İstanbul, yılın her dönemi ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Ancak Kurban Bayramı, İstanbul’da hem manevi hem de kültürel zenginliklerin keyfini çıkarmak için harika bir zaman. Bu içeriğimizde Kurban Bayramı’nda İstanbul'da nereye gidilir, sorusunu ayrıntılı olarak cevaplandıracağız. İşte bayramda İstanbul’da ziyaret edebileceğiniz ve unutulmaz anılar biriktirebileceğiniz yerleri listeledik.
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1. Sultanahmet Meydanı
2. Ayasofya
3. Süleymaniye Camii ve çevresi
4. Beylerbeyi Sarayı
5. Çamlıca Tepesi
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6. Emirgan Korusu
7. Adalar
8. Eyüp Sultan Camii ve Pierre Loti Tepesi
9. Küçüksu Kasrı
10. Tophane-i Amire ve Tophane Sarayı
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11. Yerebatan Sarnıcı
12. Dolmabahçe Sarayı
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