Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Nereye Gidilir?

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 537 yılında kilise olarak inşa edilen, ancak İstanbul'un fethiyle camiye dönüştürülen Ayasofya, bir dönem müze olarak kullanılmış, 2020 yılında ise tekrar camiye dönüştürülmüştür. İstanbul’un ikonik yapılarının başında gelen Ayasofya, Bizans ve Osmanlı mimarisinin şaheseri olarak büyüleyici kubbesi ve mozaikleri ile dünya kültür mirasının önemli bir parçası.

Kurban Bayramı'nda İstanbul’un tarihi ve dini dokusunu hissetmek isteyenler için Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya ilk durak olmalı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu yerler, bayram namazından sonra manevi bir huzur ve tarihi bir yolculuk için ideal. Şehir dışından ve civardaki yakın illerden gelmeyi planlayan turistler İstanbul'a otobüs bileti bulmak için online seyahat sitelerinden ve uygulamalarından hesaplı seçenekler bulabilirler.